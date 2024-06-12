ЕС предлагает наложить санкции против судоходной компании "Совкомфлот"

Европейский Союз предлагает ввести санкции против ведущей российской судоходной компании "Совкомфлот", чтобы ограничить возможности РФ финансировать войну.

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Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, ЕС обдумывает данное решение, ведь США в феврале 2024 года уже ввели санкции против "Совкомфлота" и 14 нефтяных танкеров, связанных с этой компанией, для сокращения объемов продаж российской нефти.

Отмечается, что государственная компания "Совкомфлот" – крупнейшая судоходная компания России. Она является одной из ключевых компаний, помогающих транспортировать российскую нефть в условиях западных ограничений, наложенных на РФ после ее вторжения в Украину в 2022 году.

Также ЕС предлагает ввести санкции против 13 судов, занимающихся перевозкой товаров и технологий, используемых Россией в военной сфере, а также транспортирующих нефть и нефтепродукты, чем способствуют наполнению российского бюджета средствами от прибыльного энергетического сектора.

Bloomberg напоминает, что новые санкции ЕС нуждаются в единодушном одобрении всех стран-членов, поэтому есть оговорки, что предложенные ограничения не поддержит Венгрия.

РФ скрывает танкеры теневого флота в Габоне

По подсчетам судового брокера Clarksons, количество судов, зарегистрированных в расположенном на западном побережье Африки экваториальном государстве, выросло в шесть раз после начала развязанной Россией войны против Украины. Таким образом, Габон стал вторым в Африке по этому показателю. Особо заметный рост произошел с прошлого года, когда России пришлось прятать танкеры от санкций США, пишет The Moscow Times.

С октября 2023 года Вашингтон ввел меры против почти 40 судов, нарушающих установленное западными странами требование о ценовом потолке для российской нефти $60 за баррель. В рамках этой кампании под санкции попал 21 танкер российского "Совкомфлота", а в феврале 2024 г. – и сама компания.

Среди судов, перерегистрировавшихся в Габоне, – 50 танкеров "Совкомфлота", ранее плававших под либерийским флагом.

Всего в реестре Габона сейчас более 100 кораблей. Из них более 70, по оценке Lloyd's List Intelligence, имеют непонятных владельцев и составляют часть теневого флота танкеров, которые используются для операций с подпадающей под санкции нефтью.

Российская нефть наконец-то испытывает давление санкций

Российская нефтеэкспортная машина, финансирующая войну Кремля в Украине, наконец-то ощущает на себе силу санкций, сообщает агентство Bloomberg .

Как отмечается, десятки российских танкеров простаивают, когда США ужесточили санкции против "теневого флота" РФ, который используется для перевозки нефти. Также танкеры государственного российского "Совкомфлота" перестали принимать все индийские нефтепереработчики.

Хотя на этом этапе не ожидается резкого сокращения поставок, вопрос состоит в том, как далеко западные регуляторы зайдут в закручивании гаек.

"Мы точно наблюдаем усиление санкционного давления США как на российскую сырую нефть, так и на экспорт", - сказал Грег Брю, аналитик Eurasia Group в Нью-Йорке.