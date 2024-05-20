Санкции США против российских танкеров оказались эффективными: почти все суда простаивают уже несколько месяцев

Десятки российских нефтяных танкеров после введения санкций Министерством финансов США простаивают без дела, что демонстрирует способность США разрушить систему поставок нефти из России, если они этого пожелают. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

С октября санкционный список США пополнился 40 судами, задействованными в российской торговле нефтью. Основной причиной включения в список стало нарушение ценового лимита, установленного с целью ограничения доступа Кремля к нефтяным доходам.

Лишь одно судно – “СКФ Приморье” – смогло загрузиться после попадания под санкции. Впрочем, если оно сможет без проблем разгрузиться, это может подтолкнуть Россию снова использовать больше судов для торговли.

Отмечается, что западные санкции и ограничение цены на российскую нефть подвергаются критике из-за того, что Москва якобы легко обходит их, учитывая значительные объемы нефти, которые продолжают поступать из страны. Однако бездействие подсанкционного флота, напротив, свидетельствует об эффективности мер, направленных против отдельных судов.

Известно, что среди 40 попавших под санкции судов 21 принадлежит российской государственной судоходной компании "Совкомфлот". Большинство из остальных 19 судов контролируются компанией Hennesea Holdings Ltd (Объединенные Арабские Эмираты).

Однако корабли, включенные в санкционный список, составляют лишь незначительную часть российского "теневого флота", созданного с помощью сети подставных компаний с целью обойти ограничение стран "Большой семерки" на судоходные услуги, связанные с транспортировкой российской нефти.

Интересно, что одно из 40 судов – турецкое Yasa Golden Bosphorus – в апреле было исключено из санкционного списка. Это позволило ему снова воспользоваться услугами интернационального страхования. После исключения судно загрузилось американской нефтью, но остается на якоре у побережья Техаса.

Другие остающиеся под санкциями суда фактически не осуществляют перевозок и находятся, как отследил Bloomberg, в разных уголках мира. В частности, восемь танкеров "Совкомфлота" находятся у российских тихоокеанских портов Владивосток и Находка, в том числе некоторые из них стоят там уже пять месяцев.

Еще одно скопление из попавших под санкции семи танкеров "Совкомфлота" наблюдается в Черном море. Первый из семи кораблей прибыл туда в декабре, а последний - в начале мая, после доставки груза нефти в Китай, загруженного в тихоокеанском порту Козьмино за несколько дней до попадания под санкции в феврале.

Отмечается, что вскоре по прибытии в Черное море все они выключили транспондеры, передающие их местонахождение системам отслеживания. Однако, учитывая необходимость подавать сигналы для прохождения через турецкий пролив Босфор, эти танкеры, очевидно, остаются в черноморской акватории.

Еще три танкера "Совкомфлота" находятся в Балтийском море: два у экспортного терминала в Усть-Луге, а еще один с конца февраля находится у побережья Эстонии.

В свою очередь, 18 танкеров Hennesea также простаивают еще со времени попадания под американские санкции в январе. Как и танкеры "Совкомфлота", они сосредоточены в нескольких местах: десять у берегов Китая и Южной Кореи, а остальные – в восточном Средиземноморье в районе Порт-Саида.

Интересно, что некоторые из этих танкеров некоторое время передавали заведомо ложные сигналы о своем местонахождении, указывая на разные аэропорты в этом регионе. К примеру, танкер Sensus 17 мая "находился" на рулежной дорожке аэропорта Бейрута. Согласно же другим недавним сигналам, корабли "находились" в аэропорту Каира.

Единственный танкер Hennesea, который, вероятно, до сих пор активен, - это Apus. Он вышел из Порт-Саида в конце марта, достиг Персидского залива в середине апреля, некоторое время двигался у иранского нефтяного месторождения Соруш, а затем направился в порт Хор Факкан в ОАЭ, где его в последний раз видели в конце апреля.

Кроме того, сообщается, что по меньшей мере 10 танкеров "Совкомфлота" и пять танкеров Hennesea в настоящее время переименованы и сменили флаг. Танкеры "Совкомфлота" теперь ходят под российским флагом, а танкеры Hennesea - под флагом Эсватини - южноафриканской страны, не имеющей выхода к морю. Отмечается, что смена названий танкеров после введения санкций – распространенная практика, направленная на усложнение их идентификации.

Потолок цен на нефть

Как известно, в декабре 2022 года G7, Европейский Союз и Австралия начали ограничивать цену на нефть, поставляемую морским транспортом из России. "Потолок" установили на уровне 60 долларов за баррель.

В Минфине США тогда отмечали, что такой шаг должен ограничить доходы, которые Россия получает для финансирования войны против Украины, и одновременно сохранить надежные поставки нефти на мировые рынки. В украинском же правительстве вовсе выступали за снижение этого лимита до 45 или даже до 30 долларов за баррель.

В то же время, как отмечало осенью прошлого года издание Financial Times, России удалось избежать влияния ограничений на большую часть нефтяного экспорта. В частности, в августе 2023 года почти 75% всех морских поставок российской нефти проходили в обход западной системы перевозок и страхования.

Впрочем, по данным CREA (Центра исследований энергетики и чистого воздуха), Россия в течение года после введения "потолка цен" на нефть все же недополучила около 34 млрд евро, что снизило доходы от экспорта этого топлива на 14%. Страна-агрессор продавала нефть выше этой максимальной цены, одновременно увеличивая объемы экспорта покупателям, которые не вводили санкции.