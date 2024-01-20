Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Россия обошла Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай в 2023 году. Пекин продолжает игнорировать санкции Запада против РФ.

Об этом пишет агентство Reuters.

По данным китайской таможни, которые приводит издание, Россия поставила в КНР 107 миллионов тонн сырой нефти за год – это эквивалентно 2,14 миллиона баррелей в день.

Это гораздо больше, чем другие крупные экспортеры нефти, такие как Саудовская Аравия и Ирак. Кроме того, это рекордное значение для поставок российской нефти в Китай в принципе, отмечают журналисты агентства.

Импорт из Саудовской Аравии, ранее являвшейся крупнейшим поставщиком Китая, упал на 1,8% до 85,96 млн тонн, поскольку ближневосточный нефтяной гигант потерял долю рынка из-за более дешевой российской нефти.

Общий импорт нефти в Китай, по данным Reuters, составляет 11,28 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, можно заключить, что Россия обеспечивает около четверти всех поставок нефти в КНР.

Как пишет Reuters, одна из причин рекордных поставок — скидка на российский энергоноситель, поскольку после введения санкций (в частности, потолка цен) многие страны отказались от закупки самой нефти напрямую. При этом рост спроса на дешевую нефть со стороны китайских и индийских нефтеперерабатывающих заводов поднял стоимость российской нефти выше потолка в 60 долларов.

В настоящее время китайские нефтепереработчики используют трейдеров-посредников для доставки и страхования российской сырой нефти во избежание нарушения санкций Запада.

Китай экономит миллиарды долларов, покупая нефть у подсанкционных стран

По подсчетам Reuters, Китай, крупнейший в мире импортер нефти, сэкономил в этом году почти 10 миллиардов долларов благодаря рекордным закупкам нефти в странах, находящихся под санкциями Запада, включая Россию.

Импорт с более низкими ценами стал благом для Поднебесной, поскольку увеличил пропускную способность и маржу и способствовал прибыльному экспорту государственными нефтеперерабатывающими заводами дизельного топлива и бензина.

Китай отгрузил по морю рекордные 2,765 миллиона баррелей в день сырой нефти из Ирана, России и Венесуэлы за первые девять месяцев 2023 года.

Закупка нефти Китаем также является источником доходов для Москвы, Тегерана и Каракаса, чья экономика, ограниченная санкциями Запада, страдает нехваткой инвестиций.

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