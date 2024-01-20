Росія стала найбільшим постачальником нафти в Китай

Росія обійшла Саудівську Аравію та стала найбільшим постачальником сирої нафти в Китай у 2023 році. Натомість Пекін продовжує ігнорувати санкції Заходу проти РФ.

Про це пише агентство Reuters.

За даними китайської митниці, які наводить видання, Росія поставила в КНР 107 мільйонів тонн сирої нафти за рік - це еквівалентно 2,14 мільйона барелів на день.

Це значно більше, ніж інші великі експортери нафти, такі як Саудівська Аравія та Ірак. Крім того, це рекордне значення для постачання російської нафти до Китаю в принципі, зазначають журналісти агентства.

Імпорт із Саудівської Аравії, яка раніше була найбільшим постачальником Китаю, впав на 1,8% до 85,96 млн тонн, оскільки близькосхідний нафтовий гігант втратив частку ринку через дешевшу російську нафту.

Загальний імпорт нафти до Китаю, за даними Reuters, становить 11,28 мільйона барелів на добу. Таким чином, можна зробити висновок, що Росія забезпечує близько чверті всіх поставок нафти в КНР.

Як пише Reuters, одна з причин рекордних поставок — знижка на російський енергоносій, оскільки після запровадження санкцій (зокрема, стелі цін) багато країн відмовилися від закупівлі самої нафти безпосередньо. При цьому зростання попиту на дешеву нафту з боку китайських та індійських нафтопереробних заводів підняло вартість російської нафти вище стелі в 60 доларів.

Наразі китайські нафтопереробники використовують трейдерів-посередників для доставки та страхування російської сирої нафти, щоб уникнути порушення санкцій Заходу.

Китай економить мільярди доларів, купуючи нафту у підсанкційних країн

За підрахунками Reuters, Китай, найбільший у світі імпортер нафти, заощадив цього року майже 10 мільярдів доларів завдяки рекордним закупівлям нафти в країнах, які перебувають під санкціями Заходу, включаючи Росію.

Імпорт із нижчими цінами став благом для Піднебесної, оскільки збільшив пропускну спроможність і маржу та сприяв прибутковому експорту державними нафтопереробними заводами дизельного палива та бензину.

Китай відвантажив морем рекордні 2,765 мільйона барелів на день сирої нафти з Ірану, Росії та Венесуели за перші дев’ять місяців 2023 року.

Закупівля нафти Китаєм також є джерелом доходів для Москви, Тегерана та Каракасу, чия економіка, обмежена санкціями Заходу, страждає від браку інвестицій.

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