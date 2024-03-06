Из-за санкций США Либерия и Маршалловы острова отказываются перевозить российскую нефть

Десятки нефтяных танкеров, которые использует Россия, перестали плавать под флагами Либерии и Маршалловых островов в течение последних недель после того, как Соединенные Штаты ужесточили санкции в отношении судов, связанных с этими реестрами.

Об этом пишет Reuters.

По словам экспертов по энергетике и санкциям, даже если суда в прошлом ходившие под этими флагами может продолжать представлять риск для российского нефтяного флота, поскольку танкеры, сменившие флаг на другой, не подпадающий под юрисдикцию США, все еще могут нести ответственность за нарушение санкций.

"Они создали постоянную ответственность и длительный риск", - сказал Крейг Кеннеди, сотрудник Центра Дэвиса по изучению России и Евразии при Гарвардском университете.

Официальный представитель США сообщил Reuters, что Либерия активно сотрудничала с Министерством финансов и что попавшие под санкции танкеры имеют примерно трехмесячный период свертывания, чтобы перейти под другой флаг.

Официальные лица реестра Маршалловых островов также контактируют с агентствами США по этому вопросу, сказал представитель реестра Маршалловых островов.

Сообщается, что многие суда под флагом Либерии, которые еще не были исключены, застряли, стоя на якоре за пределами портов по всему миру, включая Черное море, согласно данным судоходства, что обойдется в копейку для их владельцев и финансово повлиявших связанные с их грузами.

"Зачем подвергать риску сделку стоимостью десятки миллионов долларов, используя заблокированный танкер? Вы просто вызываете проблемы на всех участников", - объясняет данную ситуацию Кеннеди.

Потолок цен на нефть

Как известно, G7, ЕС и Австралия в декабре 2022 года ввели предел цены на экспорт российской нефти в размере 60 долларов за баррель в рамках более широких экономических санкций, направленных на сокращение доходов Москвы без нарушения мировых поставок энергоресурсов после вторжения России в Украину.

Лимит запрещает использование западных морских услуг, когда танкеры перевозят российскую нефть по цене, равной или превышающей предел. Американский чиновник сказал, что танкеры, которые перевозят российскую нефть стоимостью более 60 долларов и переходят под флаг Габона, также могут иметь более сложные времена, поскольку власти порта озабочены безопасностью старых танкеров.

Министр транспорта Габона Лоик Мудума подтвердил Reuters, что в последнее время многие танкеры покинули либерийский реестр и перешли к ним. Однако он сказал, что Габон исключит их из списка, если будет обнаружено, что они занимаются незаконной деятельностью.

"Мы не являемся реестром флагов для мировых навигаторов-негодяев или транспортников", — сказал он.

Financial Times отмечало, что России удалось избежать ограничений на большей части нефтяного экспорта. В частности, в августе 2023 г. почти 75% всех морских поставок российской сырой нефти проходили без западного страхования, которое используется для ограничения цены на топливо из страны-агрессорки.