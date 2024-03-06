Через санкції США Ліберія та Маршаллові острови відмовляються перевозити російську нафту

Десятки нафтових танкерів, які використовує Росія, припинили плавати під прапорами Ліберії та Маршаллових островів протягом останніх тижнів після того, як Сполучені Штати посилили санкції щодо суден, пов’язаних із цими реєстрами.

Про це пише Reuters.

За словами експертів з енергетики та санкцій, навіть якщо судна в минулому ходили під цими прапорами може продовжувати становити ризик для російського нафтового флоту, оскільки танкери, що змінили прапор на інший, який не підпадає під юрисдикцію США, все ще можуть нести відповідальність за порушення санкцій.

"Вони створили постійну відповідальність і тривалий ризик", — сказав Крейг Кеннеді, співробітник Центру Девіса з вивчення Росії та Євразії при Гарвардському університеті.

Офіційний представник США повідомив Reuters, що Ліберія активно співпрацювала з Міністерством фінансів і що танкери, які потрапили під санкції, мають приблизно тримісячний період згортання, щоб перейти під інший прапор.

Офіційні особи реєстру Маршаллових островів також контактують з агентствами США з цього питання, сказав представник реєстру Маршаллових островів.

Повідомляється, що багато суден під прапором Ліберії, які ще не були виключені, застрягли, стоячи на якорі за межами портів по всьому світу, включно з Чорним морем, згідно з даними судноплавства, що обійдеться в копійку для їхніх власників і тих, хто фінансово пов'язані з їхніми вантажами.

"Навіщо піддавати ризику угоду вартістю десятки мільйонів доларів, використовуючи заблокований танкер? Ви просто накликаєте проблеми на всіх учасників", — пояснює дану ситуацію Кеннеді.

Стеля цін на нафту

Як відомо, G7, ЄС і Австралія в грудні 2022 року запровадили ліміт ціни на експорт російської нафти в розмірі 60 доларів за барель у рамках ширших економічних санкцій, спрямованих на скорочення доходів Москви без порушення світових поставок енергоресурсів після вторгнення Росії в Україну.

Ліміт забороняє використання західних морських послуг, коли танкери перевозять російську нафту за ціною, що дорівнює або перевищує ліміт. Американський чиновник сказав, що танкери, які перевозять російську нафту вартістю понад 60 доларів і переходять під прапор Габону, також можуть мати складніші часи, оскільки влада порту стурбована безпекою старих танкерів.

Міністр транспорту Габону Лоїк Мудума підтвердив Reuters, що останнім часом багато танкерів покинули ліберійський реєстр і перейшли до них. Проте, він сказав, що Габон виключить їх зі списку, якщо буде виявлено, що вони займаються незаконною діяльністю.

"Ми не є реєстром прапорів для світових навігаторів-негідників чи транспортників", — сказав він.

Financial Times зазначало, що Росії вдалося уникнути обмежень на більшу частину нафтового експорту. Зокрема, в серпні 2023 року майже 75% всіх морських поставок російської сирої нафти проходили без західного страхування, яке використовується для обмеження ціни на паливо з країни-агресорки.