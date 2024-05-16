Три турецких порта стали хабами по реэкспорту российских нефтепродуктов в ЕС - исследование

После запрета в феврале 2023 года импорта российских нефтепродуктов в страны Евросоюза и "Большой семерки" к концу февраля 2024 года ЕС импортировал 5,16 миллиона тонн нефтепродуктов на сумму 3,1 миллиарда евро из турецких портов Джейхан, Мармара Эреглиси и Мерсин.

Одновременно эти три порта значительно нарастили за год объем импорта нефтепродуктов из России. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центра изучения демократии (CSD).

86% стоимости нефтепродуктов, импортированных через эти три порта, пришлось именно на российскую продукцию. В целом Турция за чуть больше года (с 5 февраля 2023 года до конца февраля 2024 года) импортировала нефтепродукты из РФ на 17,6 миллиарда евро - в 2,05 раза больше аналогичного показателя годом ранее. Это составило 81% от общего объема импортируемых Турцией нефтепродуктов.

Внутреннее потребление нефтепродуктов в Турции выросло в 2023 году лишь на 8%, а вот морской импорт нефтепродуктов в страну вырос на 56%, что свидетельствует о том, что Турция становится центром реэкспорта нефтепродуктов, а не просто удовлетворяет рост внутреннего спроса, отмечают исследователи.

Несмотря на то, что у Турции есть собственные нефтеперерабатывающие мощности, а турецкие компании также могут перепродавать в ЕС и нероссийское топливо, данные указывают на то, что значительные объемы российского топлива фактически не остаются в стране, а следуют дальше.

В частности, показательным примером является нефтяной терминал "Торос Джейхан", который в мае 2023 года получил 26,9 тысячи тонн газойля из Новороссийска, что стало первой операцией импорта этого продукта за три месяца. Уже через десять дней аналогичный объем газойля был отправлен с терминала на нефтеперерабатывающий завод MOH Corinth в Греции.

Причем именно Греция была импортером нефтепродуктов почти исключительно из трех портов и одновременно страной-крупнейшим таким импортером в целом. Другие же страны Евросоюза импортировали топливо преимущественно из порта Алиага в провинции Измир, через который проходит наибольший объем экспорта нефтепродуктов из Турции, чему, однако, есть объяснение - возле него расположен НПЗ STAR.

В целом порт Джейхан, имеющий ограниченное автомобильное и железнодорожное сообщение с НПЗ, импортировал за указанный период 3,02 миллиона тонн нефтепродуктов, из которых 92% (2,7 миллиона тонн стоимостью 1,9 миллиарда евро) были из России.

За этот же период общий экспорт порта составил 3,6 миллиона тонн на 2,1 миллиарда евро. Подавляющее большинство этого объема нефтепродуктов (3,2 миллиона тонн на 1,9 миллиарда евро) было отправлено в ЕС.

Кроме Греции, из Джейхана активно поставляются нефтепродукты (главным образом дизтопливо) в Нидерланды. Другие два упомянутых порта также в течение года резко нарастили как импорт нефтепродуктов из РФ, так и экспорт их в другие страны.

Как России удается экспортировать нефтепродукты, несмотря на санкции

Исследование показало, что некоторые европейские компании, вероятно, обходили санкции на российские нефтепродукты. В частности, они могли импортировать российское топливо, смешанное с другими нефтепродуктами или реэкспортированное через турецкие нефтехранилища. То есть, российские нефтепродукты были сначала доставлены в Турцию, а затем перепроданы и отправлены в Европу под видом турецких или других товаров.

Санкции ЕС позволяют покупать "смешанное" топливо, если оно обозначено как нероссийское, и исследование CREA и CSD выявило, что Россия, вероятно, использует эту лазейку для поставки своего перемаркированного топлива в ЕС через турецкие порты.

"Российский экспорт нефтепродуктов в Турцию принес 5,4 миллиарда евро налоговых поступлений в кремлевскую военную казну, что способствует продолжению полномасштабного вторжения Москвы в Украину", - указывают исследователи.

Напомним, в декабре 2022 года начало действовать эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС, в то же время на поставку российской нефти в третьи страны было введено ценовое ограничение в 60 долларов за баррель. С февраля 2023 года были введены аналогичные санкции на российские нефтепродукты.

Готовясь к санкциям, россияне сформировали теневой флот из старых танкеров , а также диверсифицировали сбыт, главным образом в азиатские страны. Кроме того, используя теневой флот и схемы перегрузки сырой нефти в открытом море, россияне неоднократно нарушали эмбарго на поставки нефти в ЕС . Это позволило Кремлю избежать существенной потери доходов от санкционных ограничений и сохранить способность вести войну против Украины.