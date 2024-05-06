Проект 14-го пакета санкций против России направлен на СПГ и теневой флот

Еврокомиссия выдвинула в Евросоюз проект 14-го пакета санкций против России, который включает значительные ограничения на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом пишет "Польское радио".

По сообщению брюссельской корреспондентки "Польского радио" Беаты Пломецкой, санкции будут включать запрет на перевалку российского СПГ в европейских портах, являющийся ключевым транзитным маршрутом для глобального распространения газа. Особенно это коснется портов в Бельгии, Франции и Испании.

Это впервые за время полномасштабной войны Европейская комиссия готова обнародовать предложение о запрещении перепродажи российского сжиженного газа в портах ЕС. Но фактически санкции коснутся лишь трети доходов РФ в этом секторе экономики

Кроме того, ограничения коснутся российских СПГ-проектов в Арктике и Мурманске, а также деятельности так называемого теневого флота, занимающегося транспортировкой российской нефти. Еврокомиссия стремится ввести запрет на вход этих судов в европейские порты.

Издание пишет, что Еврокомиссия также выдвинула предложение запретить деятельность компаний, по меньшей мере, на четверть принадлежащих россиянам в рамках ЕС и разработала список более 50 компаний из-за пределов ЕС, в том числе из Китая, Гонконга, Турции и Кыргызстана, которые помогают России обходить санкции.

На политическом уровне Еврокомиссия предлагает запретить финансирование Россией политических партий, фондов, неправительственных организаций и исследовательских центров в ЕС.

Этот пакет санкций также содержит символические запреты, такие как запрет на продажу украинских произведений искусства в ЕС, если есть подозрение на их разграбление, а также экспортные ограничения на марганцевую руду, горные машины, мониторы и другую электронику.

В ЕС начали работу над 14-м пакетом санкций против РФ

10 апреля стало известно, что в Европейском Союзе приступили к подготовке 14-го пакета санкций против страны-агрессора РФ, который планируют принять весной.

"Новый пакет санкций, вероятно, будет содержать широкий перечень ограничительных мер с сильным акцентом на борьбу с уклонением – например в морской отрасли, поскольку Россия продолжает пытаться нарушать потолок цен на экспорт нефти", - рассказал тогда вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Литва предлагает Европейскому союзу закрепить на законодательном уровне свой план по отказу от российского трубопроводного газа и СПГ до 2027 года.

В октябре Болгария ввела налог на российский природный газ, который транзитом проходит через ее территорию в страны Евросоюза.

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