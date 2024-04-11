Франция в I квартале оказалась лидером в ЕС в наращивании закупок сжиженного газа у России

Франция в первом квартале нарастила поставки российского сжиженного природного газа из России больше всех стран Евросоюза на фоне заявлений ее президента Эмманюэля Макрона о непоколебимой поддержке Украины в противодействии российской агрессии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные исследовательского центра в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

Как пишет издание, только с начала 2024 года Франция заплатила РФ за газ более 600 миллионов евро. Отмечается, что за три месяца рост поставок российского топлива во Францию оказался больше, чем в любую другую страну Евросоюза по сравнению с прошлым годом.

Париж настаивает, что закупка газа необходима, чтобы обеспечить поставки топлива домохозяйствам по всей Европе. В свою очередь, критики, цитируемые Politico, утверждают, что Париж мог бы сделать для сокращения закупок больше.

"Не может быть так, что Франция, с одной стороны, говорит, что мы должны быть жесткими с Россией, а с другой стороны, платит ей большие деньги", - сказал неназванный дипломат одной из стран ЕС.

Информированные источники заявили, что бездействие Франции в вопросе закупок может быть частично связано с сопротивлением со стороны французского энергетического гиганта TotalEnergies. Представитель Министерства энергетики Франции уточнил, что речь идет о долгосрочных контрактах, подписанных TotalEnergies, заставляющих ее покупать топливо из России.

Politico отмечает, что компания владеет 20% долей в проекте "Ямал СПГ", который управляет заводом по сжижению газа на северо-западе Сибири, контрольный пакет акций которого принадлежит российской частной энергетической компании "Новатэк". По долгосрочному контракту французская компания обязана закупать на заводе не менее 4 миллионов тонн СПГ ежегодно до 2032 года.

“Это непростая тема. Если мы будем продолжать платить за неимпортируемый газ, то в этом не будет смысла”, – заявил французский чиновник.

Кто еще в лидерах

Согласно отчету CREA, опубликованному 11 апреля, в прошлом году на сжиженный природный газ приходилось только 5% потребления газа на континенте, однако страны ЕС заплатили Москве более 8 миллиардов евро за его экспорт.

В отчете отмечается, что по крайней мере девять стран ЕС продолжают покупать сжиженный газ у России. После Франции крупнейшими покупателями являются Бельгия, Испания и Нидерланды. Франция возглавила рейтинг как по абсолютным объемам импорта в 2024 году - всего 1,5 миллиона тонн, так и по росту закупок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим при этом, что в конце февраля СМИ сообщали, что Литва предложила ЕС закрепить на законодательном уровне свой план по отказу от российского как СПГ, так и трубопроводного газа до 2027 года.

Франция инициирует ввод войск

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон шокировал неожиданным заявлением о гипотетической отправке в Украину войск НАТО в определенном формате. Несмотря на то, что некоторые страны-члены альянса идею Макрона не поддержали, он от такой риторики не отказался, в частности, заявив в середине марта о возможности отправить французские войска в Одессу.

Кроме него, к заявлениям, не исключавшим по меньшей мере подобные сценарии, прибегли и другие французские чиновники, в том числе министр обороны Себастьян Лекорню и председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве.

Добавим, что 11 апреля, закладывая первый камень завода по производству порохов в Бержераке, французский президент отметил необходимость ускорения перехода к "экономике войны", чтобы и дальше поддерживать Украину.

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