В Финляндии не исключают возможности отправки иностранных войск в Украину в будущем

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен не отрицает возможности отправки иностранных войск в Украину в будущем, однако сейчас, по ее словам, сейчас в этом нет нужды.

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Об этом она сообщила в интервью Financial Times, передает "Суспільне".

По мнению Валтонен, президент Франции Эммануэль Макрон поступил правильно, заставив Россию догадываться о границах западной поддержки Киева, когда выдвинул возможность отправки войск в Украину.

"Сейчас не время отправлять наши войска, и мы даже не хотим обсуждать это на этом этапе. Но в долгосрочной перспективе мы, конечно, не должны ничего исключать", — сказала глава МИД Финляндии.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните также положительно отозвалась о попытке Макрона создать "стратегическую двусмысленность".

"Что мне понравилось в недавних заявлениях президента Макрона, так это то, что он сказал, что на самом деле почему мы должны навязывать себе красные линии, когда у Путина в принципе нет красных линий?", — сказала она.

Идея Макрона об отправке войск стран Запада в Украину

Макрон объявил, что в будущем не следует исключать отправку западных сухопутных войск для борьбы с российской агрессией, пишет BBC.

"Мы это обсудили. Сегодня нет консенсуса по поводу отправки сухопутных войск, но в будущем исключать ничего нельзя. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну", - заявил Макрон, добавив, что "поражение России нужно для безопасности и стабильности в Европе».

Президент Франции признал тот факт, что все лидеры не желают вступать в войну с "русским народом", а также выразили намерение соблюдать сдерживание эскалации, как они это делают с начала вторжения РФ в Украину.

Макрон заверил, что западные страны "намерены сделать все необходимое, чтобы Россия не победила.

"Все возможно, если это полезно для достижения нашей цели. Вместе мы должны сделать так, чтобы Путин не смог уничтожить наши достижения и распространить свою агрессию на другие страны", - подчеркнул президент Франции.

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