У Фінляндії не виключають можливості відправки іноземних військ в Україну в майбутньому

Голова Міністерства закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен не заперечує можливості відправлення іноземних військ в Україну у майбутньому, однак наразі, за її словами, зараз у цьому нема потреби.

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Про це вона повідомила в інтерв’ю Financial Times, передає "Суспільне".

На думку Валтонен, президент Франції Еммануель Макрон вчинив правильно, змусивши Росію здогадуватися про межі західної підтримки Києва, коли висунув можливість відправлення військ в Україну.

"Зараз не час відправляти наші війська, і ми навіть не хочемо це обговорювати на цьому етапі. Але в довгостроковій перспективі ми, звичайно, не повинні нічого виключати", — сказала очільниця МЗС Фінляндії.

Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте також позитивно відгукнулася про спробу Макрона створити "стратегічну двозначність".

"Що мені сподобалося в нещодавніх заявах президента Макрона, так це те, що він сказав, що насправді, чому ми повинні нав’язувати собі червоні лінії, коли у Путіна в принципі немає червоних ліній?", — сказала вона.

Ідея Макрона про відправлення військ країн Заходу в Україну

Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією, пише ВВС.

"Ми це обговорили. Сьогодні немає консенсусу з приводу відправлення сухопутних військ, але в майбутньому виключати нічого не можна. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну", - заявив Макрон, додавши, що "поразка Росії потрібна для безпеки та стабільності в Європі".

Президент Франції визнав той факт, що усі лідери не бажають вступати у війну з "російським народом", а також висловили намір дотримуватись стримування ескалації, як вони це роблять від початку вторгнення РФ в Україну.

Макрон запевнив, що західні країни "мають намір зробити все необхідне, щоб Росія не перемогла.

"Все можливо, якщо це корисно для досягнення нашої мети. Разом ми маємо зробити так, щоб Путін не зміг знищити наші досягнення і поширити свою агресію на інші країни", - наголосив президент Франції.

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