Франція в I кварталі виявилася лідером у ЄС в нарощуванні закупівель скрапленого газу в Росії

Франція в першому кварталі наростила постачання російського скрапленого природного газу з Росії найбільше за всі країни Євросоюзу на фоні заяв її президента Емманюеля Макрона про непохитну підтримку України у протидії російській агресії. Про це повідомляє Politico з посиланням на дані дослідницького центру у галузі енергетики та чистого повітря (CREA).

Як пише видання, лише з початку 2024 року Франція заплатила РФ за газ понад 600 мільйонів євро. Зазначається, що зростання за три місяці постачання російського палива до Франції виявилося більшим, ніж до будь-якої іншої країни Євросоюзу порівняно з минулим роком.

Париж наполягає, що закупівля газу необхідна, аби забезпечити постачання палива домогосподарствам по всій Європі. У свою чергу, критики, яких цитує Politico, твердять, що Париж міг би зробити більше для скорочення закупівель.

“Не може бути так, що Франція, з одного боку, каже, що ми повинні бути жорсткими з Росією, а з іншого боку, платить їм великі гроші”, – сказав неназваний дипломат однієї з країн ЄС.

Поінформовані джерела заявили виданню, що бездіяльність Франції у питанні закупівель може бути частково пов’язана з опором з боку французького енергетичного гіганта TotalEnergies. Представник Міністерства енергетики Франції уточнив, що йдеться про довгострокові контракти, підписані TotalEnergies, які змушують її купувати паливо з Росії.

Politico зазначає, що компанія володіє 20% часткою в проєкті “Ямал СПГ”, що управляє заводом зі скраплення газу на північному заході Сибіру, контрольний пакет акцій якого належить російській приватній енергетичній компанії “Новатек”. За довгостроковим контрактом, французька компанія зобов'язана закуповувати на заводі щонайменше 4 мільйони тонн газу щорічно до 2032 року.

“Це непроста тема. Якщо ми продовжуватимемо платити за газ, який не імпортуємо, то в цьому не буде сенсу”, – заявив французький урядовець.

Хто ще у лідерах

Згідно зі звітом CREA, опублікованим 11 квітня, торік на скраплений природний газ припадало лише 5% споживання газу на континенті, однак країни ЄС заплатили Москві понад 8 мільярдів євро за його експорт.

У звіті зазначається, що принаймні дев'ять країн ЄС продовжують купувати зріджений газ у Росії. Після Франції найбільшими покупцями є Бельгія, Іспанія та Нідерланди. Але Франція очолила рейтинг як за абсолютними обсягами імпорту в 2024 році - загалом 1,5 мільйона тонн, так і за зростанням закупівель порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зазначимо при цьому, що наприкінці лютого ЗМІ повідомляли, що Литва запропонувала ЄС закріпити на законодавчому рівні свій план щодо відмови від російського як СПГ, так і трубопровідного газу до 2027 року.

Франція ініціює введення військ

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон шокував несподіваною заявою щодо гіпотетичного відправлення до України військ НАТО певному форматі. Попри те, що деякі країни-члени альянсу ідею Макрона не підтримали, він від такої риторики не відмовився, зокрема заявивши в середині березня про можливість відправити французькі війська до Одеси.

Крім нього, до заяв, що принаймні не виключали подібні сценарії, вдалися й інші французькі високопосадовці, зокрема міністр оборони Себастьян Лекорню та голова Національних зборів Яель Брон-Піве.

Додамо, що 11 квітня, закладаючи перший камінь заводу з виробництва порохів у Бержераку, французький президент наголосив на необхідності прискорити перехід до “економіки війни”, щоб і надалі підтримувати Україну.

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