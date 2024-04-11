Ціни на газ в Європі підвищилися через російські удари по українським ПСГ

11 квітня Росія атакувала два українські підземні сховища газу, що стало причиною зростання цін на газ в Європі. Ці атаки стали четвертим нападом на українські газосховища, які поки що не вплинули на роботу.

Про це пише Вloomberg.

Ф'ючерси на європейський газ зросли на 9,5%, більш ніж компенсувавши втрати за попередні два дні. Вони досягли найвищого цінового рівня за понад три тижні. Нідерландські ф’ючерси на еталонний європейський газ піднялися на 9,2% до 29,60 євро за мегават-годину.

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За словами голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, об'єкти ще працюють, поки фахівці оцінюють наслідки обстрілу. Окрім газосховищ, російські ракетні удари також зруйнували найбільшу електростанцію Київської області – Трипільську ТЕС.

Видання пише, що ця ситуація показала потенційний ризик для зберігання газу в Україні, якщо запаси в Європі заповняться цього літа. Україна має більше потужностей для зберігання, ніж будь-яка інша країна на континенті на захід від Росії, і вона активно намагається залучити трейдерів, щоб зберігати там поставки.

Відомо, що Україна пропонує трейдерам за кордоном забронювати цього року до 10 млрд кубометрів своїх газових сховищ. Обсяг, який можна виділити на міжнародні компанії, становить близько третини загальної потужності країни і відповідає рівню минулого року.

Хоча Європа вийшла з опалювального сезону з надзвичайно великими запасами газу, трейдери залишаються уважними до високої волатильності та збоїв у постачанні. Це тому, що регіон зараз отримує паливо від широкого кола світових постачальників після того, як Росія скоротила потоки трубопроводів протягом останніх двох років.

Україна зможе заробити більше грошей на зберіганні європейського газу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила привабливість українських газосховищ для замовників.

Регулятором прийнято рішення, яким забезпечується підвищення привабливості зберігання природного газу в українських газосховищах як для внутрішньодержавних замовників, так і для європейських партнерів (постанова НКРЕКП від 03 квітня 2024 року № 631).

"Вказані зміни спрямовані на те, щоб удосконалити умови надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу шляхом створення нових продуктів зберігання (закачування, відбору) із різними часовими рамками та умовами використання, що сприятиме більшому заповненню потужностей українських газосховищ", - зауважують в НКРЕКП.

Додамо, що висока заповненість європейських газосховищ напередодні цієї зими призвела до дефіциту потужностей зі зберігання газу в ЄС. Це змусило європейських трейдерів дивитись в бік українських газосховищ, котрі зараз використовуються для зберігання газу в режимі митного складу.