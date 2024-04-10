В Міненерго розповіли, скільки європейських трейдерів використовують українську ГТС і газосховища

Українська газова інфраструктура є складовою газотранспортної системи ЄС як єдиного Східноєвропейського ринку газу. Понад 200 європейських трейдерів використовують українську газотранспортну інфраструктуру щорічно, і їх кількість продовжує зростати.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Він зазначив, що попри військові дії в Україні відбувається розвиток біржових продуктів, нових послуг операторів ГТС і ПСГ та нових маршрутів постачання, таких як "Вертикальний коридор".

Про надійність партнерства свідчить той факт, що, незважаючи на війну та наміри ворога дестабілізувати ситуацію, Оператор ГТС України та "Укртрансгаз" продовжують виконувати заявки, а система працює стабільно.

"Ми заохочуємо європейських трейдерів використовувати доступні потужності транспортування та зберігання газу, зокрема за новими маршрутами. Східноєвропейський ринок газу - без кордонів, і доступна інфраструктура дозволяє нам будувати високоліквідний газовий ринок", - зауважив Колісник.

Він додав, що одним з важливих принципів формування нової моделі ринку в Європі має стати диверсифікація напрямків постачання природного газу, аби не допустити повторення маніпуляцій з цінами, як це свого часу робила Росія, використовуючи монопольне становище на європейському ринку.

Україна зможе заробити більше грошей на зберіганні європейського газу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила привабливість українських газосховищ для замовників.

Регулятором прийнято рішення, яким забезпечується підвищення привабливості зберігання природного газу в українських газосховищах як для внутрішньодержавних замовників, так і для європейських партнерів (постанова НКРЕКП від 03 квітня 2024 року № 631).

"Вказані зміни спрямовані на те, щоб удосконалити умови надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу шляхом створення нових продуктів зберігання (закачування, відбору) із різними часовими рамками та умовами використання, що сприятиме більшому заповненню потужностей українських газосховищ", - зауважують в НКРЕКП.

Україна пропонує іноземним клієнтам до 10 млрд куб. м потужностей своїх ПСГ

У 2024 році Україна знову виставляє на пропозицію іноземним клієнтам до 10 мільярдів кубометрів обсягів своїх підземних газосховищ.

Ця пропозиція становить приблизно одну третину від загальної ємності підземних сховищ країни. Загальна місткість підземних газосховищ України складає 30 млрд куб. м.

Україна планує подвоїти обсяги природного газу, які зберігатимуться іноземними трейдерами в українських ПСГ, виходячи з позитивного досвіду минулого року.

За інформацією "Оператора ГТС України", з квітня по жовтень 2023 року було транспортовано 3,2 мільярда кубометрів газу з ЄС та Молдови до України для зберігання, які належать іноземним компаніям.

Висока заповненість європейських газосховищ взимку призвела до дефіциту потужностей зі зберігання газу в ЄС. Це змушує європейських трейдерів дивитись в бік українських газосховищ, котрі зараз використовуються для зберігання газу в режимі митного складу.

ПГС України є найбільшими в Європі та третіми за обсягом у світі. Крім того, європейських трейдерів приваблює вартість зберігання газу в Україні, яка є вдесятеро нижчою ніж в ЄС.