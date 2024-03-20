В ОГТСУ розповіли, як працюватиме українська ГТС без транзиту російського газу

Навіть після припинення транзиту російського газу з 2025 року, українська ГТС продовжить працювати на транспортування газу внутрішнього видобутку до підземних газових сховищ.

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Про це розповів генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Дмитро Липпа, пише "Укрінформ".

Він запевнив, що українська газова інфраструктура готова до незалежності від російського транзиту газу. За словами Липпи, компанія має достатній досвід для забезпечення надійності постачання газу споживачам і додав, що в контексті економічних аспектів, ОГТСУ працює над розширенням співпраці в польському та південному напрямках.

"Ми будемо компенсувати ті надходження, які маємо сьогодні, через більш тісну співпрацю з європейськими партнерами", - запевнив Липпа.

Це передбачає доступ до LNG-терміналів Польщі та постачання газу з LNG-терміналів Греції через Болгарію та Румунію до України. Липпа підкреслив, що співпраця з європейськими партнерами дозволить компенсувати втрати від припинення транзиту з Росією.

Також він відзначив, що газ з європейських країн вже надходить до України, наголошуючи на початку такого постачання ще у минулому році.

Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що після проведення спеціального стрес-тесту газотранспортної системи України та її газосховищ, стало очевидно, що країна може обійтися без російського транзиту.

Скільки Україна втратить від припинення транзиту

За даними "РБК-Україна" з припиненням транзиту Україна зазнає суттєвих втрат. У минулі роки активний транзит згідно з контрактом 2009 року приносив "Нафтогазу" доходи до 3 мільярдів доларів щороку. За поточним п'ятирічним договором, з урахуванням зменшення планових об'ємів до 60 мільярдів кубометрів у 2020 році та до 40 мільярдів у наступні роки, загальний прибуток від транзиту міг становити до 7 мільярдів доларів.

Однак, через скорочення обсягів транзиту з 2022 року після втрати контролю над ГВС “Сохранівка” (у весні 2022 року), у 2023 році транзит складав лише до 15 мільярдів кубометрів і сумарний дохід виявився меншим.

В результаті скорочення транзиту, Росія знизила оплату за цю послугу, незважаючи на наявність у договорі умови “качай або плати”, згідно з якою “Газпром” зобов'язаний сплачувати за транзит 40 мільярдів кубометрів газу, незалежно від фактичного обсягу. У 2023 році "Газпром" виплатив за цю послугу лише близько 800 мільйонів доларів, як повідомив екс-глава ВДТСУ Сергій Макогон. Більша частина цієї суми покрила витрати на обслуговування та ремонт обладнання ГТС. "Нафтогаз" звернувся до арбітражу з метою відшкодування недоплати.

При цьому, за оцінками, "Газпром" міг заробити приблизно 6 мільярдів доларів від експорту 14,56 млрд кубометрів газу через Україну у 2023 році. Колишній директор ОГТСУ наголосив, що до повного погашення "Газпромом" 1,4 млрд доларів заборгованості за транзит, Україна не повинна навіть розглядати питання про продовження транзиту після 2024 року.

Після початку повномасштабної війни голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявляв, що Росія виплатила Україні за транзит газу значно меншу суму, ніж це передбачено зобовʼязаннями.

ЄС не бачить необхідності продовжувати транзит російського газу через Україну

Країни ЄС інвестували значні кошти в скраплений природний газ (СПГ) і відновлювані джерела енергії, щоб замінити постачання з Москви.

За словами комісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, аналіз ЄС показав, що країни, які обслуговуються маршрутом транзиту газу, включаючи Австрію, Італію та Словаччину, зможуть отримати альтернативні джерела поставок. Тому Європейський Союз не бачить необхідності продовжувати угоду про транспортування російського газу до Європи через Україну.

Литва пропонує Європейському союзу закріпити на законодавчому рівні свій план щодо відмови від російського трубопровідного газу та СПГ до 2027 року.

Нагадаємо, транзит російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році знизився на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) порівняно з 2022 роком - до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свідчать дані "Оператора ГТС України".

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 рр. по 40 млрд куб. м газу за рік.



