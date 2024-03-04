Шмигаль розповів, за яких умов Україна продовжить транзит російського газу

Україна готова продовжувати транзит російського газу через свою газотранспортну систему (ГТС) на умовах європейських країн, але укладати новий контракт з "Газпромом" або продовження попередній не буде .

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна не планує вести будь-які переговори з РФ, але провела ряд обговорень з європейськими лідерами та Єврокомісією.

"Україна не буде продовжувати контракт із Росією щодо транзиту газу. Це наша принципова позиція. Одночасно ми говоримо з європейськими партнерами щодо їх потреби у транзиті після завершення контракту, і чекаємо на відповідну позицію ЄС", - сказав він.

Він додає, що Україна відкрита до надання транзитних послуг у випадку, якщо одна з європейських країн або консорціум вирішить виступити транзитером. Можливими організаторами транзиту можуть бути Єврокомісія або група європейських країн, зацікавлених у збереженні транзиту.

Як пише "Інтерфакс-Україна", обсяг транзиту російського газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у 2023 році знизився на 28,4%, скоротившись на 5 млрд 812,6 млн куб. м в порівнянні з попереднім роком, та становив 14 млрд 646,6 млн куб. м.

Договір між "Нафтогазом України" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і "Газпромом", були укладені 30 грудня 2019 року. Згідно з умовами контракту, протягом 2021-2024 років передбачено транзит щонайменше 40 млрд куб. м газу щороку.

ЄС не бачить необхідності продовжувати транзит газу через Україну

Додамо, що Європейський Союз не бачить необхідності продовжувати угоду про транспортування російського газу до Європи через Україну напередодні запланованого закінчення терміну дії контракту наприкінці року.

За словами комісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, аналіз ЄС показав, що країни, які обслуговуються маршрутом транзиту газу, включаючи Австрію, Італію та Словаччину, зможуть отримати альтернативні джерела поставок.

Припинення транзитної угоди через Україну може призвести до незначного підвищення цін на газ у Європі, але не зашкодить загальній енергетичній безпеці Європи.

"Я була дуже чіткою у цьому та донесла це послання до наших українських партнерів, що Європейська комісія не буде долучатися до (переговорів) з Росією, як робила це п’ять років тому, коли була погоджена тристороння угода з транзиту газу. Навпаки, відповідно до нашого плану RePowerUE, ми маємо позбутися російського газу найпізніше до 2027 року", - зазначила Сімсон, пише "Укрінформ".

Вона додала, що в ЄС інтенсивно працюють, щоб надати країнами альтернативні шляхи постачання та альтернативних постачальників, і в той же час підтримувати Україну.

За її словами, саме газ та безпека його постачання - є однією з головних тем, які обговорюють європейські урядовці.

Окрім цього, Європейський Союз планує збільшити обсяги закупівель газу в Азербайджану, щоб зменшити енергетичну залежність від країни-агресора РФ. Азербайджанський газ почав надходити до ЄС ще наприкінці 2020 року. Сьогодні поставки вже на 46% перевищують початкові обсяги.