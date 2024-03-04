Шмыгаль рассказал, при каких условиях Украина продолжит транзит российского газа

Украина готова продлевать транзит российского газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на условиях европейских стран, но заключать новый контракт с "Газпромом" или продления предыдущий не будет.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыигаль.

По его словам, Украина не планирует вести каких-либо переговоров с РФ, но провела ряд обсуждений с европейскими лидерами и Еврокомиссией.

"Украина не будет продлевать контракт с Россией по транзиту газа. Это наша принципиальная позиция. Одновременно мы говорим с европейскими партнерами по поводу их потребности в транзите после завершения контракта, и ждем соответствующей позиции ЕС", - сказал он.

Он добавляет, что Украина открыта для предоставления транзитных услуг в случае, если одна из европейских стран или консорциум решит выступить транзитером. Возможными организаторами транзита могут быть Еврокомиссия или группа европейских стран, заинтересованных в сохранении транзита.

Как пишет "Интерфакс-Украина", объем транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в 2023 году снизился на 28,4%, сократившись на 5 млрд. 812,6 млн. куб. м по сравнению с предыдущим годом и составил 14 млрд 646,6 млн куб. м.

Договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" был заключен 30 декабря 2019 года. Согласно условиям контракта, в течение 2021-2024 годов предусмотрен транзит не менее 40 млрд куб. м газа каждый год.

ЕС не видит необходимости продолжать транзит газа через Украину

Добавим, что Европейский Союз не видит необходимости продолжать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину в преддверии запланированного истечения срока действия контракта в конце года.

По словам комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, анализ ЕС показал, что страны, обслуживаемые по маршруту транзита газа, включая Австрию, Италию и Словакию, смогут получить альтернативные источники поставок.

Прекращение транзитного соглашения по Украине может привести к незначительному повышению цен на газ в Европе, но не повредит общей энергетической безопасности Европы.

"Я была очень четкой в этом и донесла это послание нашим украинским партнерам, что Европейская комиссия не будет присоединяться к (переговорам) с Россией, как делала это пять лет назад, когда было согласовано трехстороннее соглашение по транзиту газа. Наоборот, соответственно к нашему плану RePowerUE, мы должны избавиться от российского газа позднее до 2027 года", - отметила Симсон, пишет "Укринформ".

Она добавила, что в ЕС интенсивно работают, чтобы предоставить странам альтернативные пути поставок и альтернативных поставщиков, и в то же время поддерживать Украину.

По ее словам, именно газ и безопасность его снабжения - одна из главных тем, которые обсуждают европейские чиновники.

Кроме того, Европейский Союз планирует увеличить объемы закупок газа у Азербайджана, чтобы уменьшить энергетическую зависимость от страны-агрессора РФ. Азербайджанский газ начал поступать в ЕС еще в конце 2020 года. Сегодня поставки уже на 46% превышают начальные объемы.