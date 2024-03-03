ЕС договорился с Азербайджаном об увеличении поставок газа

Европейский Союз планирует увеличить объемы закупок газа у Азербайджана, чтобы снизить энергетическую зависимость от страны-агрессора РФ.

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает пресс-служба Еврокомиссии.

"Лично для меня это был уже четвертый визит в Баку как комиссара ЕС по энергетике, и мне приятно видеть, насколько наше сотрудничество в энергетическом секторе укрепилось за время с моего первого визита в 2022 году", - заявила Симсон во время пребывания в Азербайджане.

Она напомнила, что азербайджанский газ начал поступать в ЕС в конце 2020 года. Сегодня поставки уже на 46% превышают начальные объемы.

"В результате в прошлом году ЕС получил почти 12 млрд кубометров газа из Азербайджана. И мы вместе работаем над дальнейшим увеличением этих цифр", – отметила Симсон.

Она подчеркнула, что для государств-членов ЕС и европейской безопасности критически важно получать трубопроводный газ из Азербайджана при отказе от российского голубого топлива.

"Европейский Союз не забыл попытку России манипулировать нашими энергетическими рынками. И мы никогда не будем недооценивать важную роль, которую сыграли наши надежные энергетические партнеры, чтобы помочь нам пережить этот период манипуляций. Такие партнеры, как Азербайджан, действительно помогли нам стабилизировать газовый рынок Европы ", – подчеркнула Симсон.

Она сообщила, что планируется увеличить поставки газа из Азербайджана до 20 миллиардов кубометров к 2027 году. Для этого также необходимо будет обновить существующую газовую инфраструктуру.

Напомним, Литва предлагает Европейскому союзу закрепить на законодательном уровне свой план по отказу от российского трубопроводного газа и СПГ до 2027 года.

ЕС не видит необходимости продолжать транзит российского газа через Украину

Страны ЕС инвестировали значительные средства в сжиженный природный газ (СПГ) и возобновляемые источники энергии, чтобы заменить поставки из Москвы.

По словам комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, анализ ЕС показал, что страны, обслуживаемые по маршруту транзита газа, включая Австрию, Италию и Словакию, смогут получить альтернативные источники поставок. Поэтому Европейский Союз не видит необходимости продолжать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину .

Украина не собирается продлевать контракт на транспортировку российского природного газа в Европу после 2024 года.

Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года.

"Мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге", - проинформировала пресс-служба Кабмина.

Напомним, транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в 2023 году снизился на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) по сравнению с 2022 годом – до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

Договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" был подписан 30 декабря 2019 года. Контракт предусматривает транзит в 2021–2024 гг. по 40 млрд куб. м газа в год.

После начала полномасштабной войны глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявлял, что украинская сторона не будет инициировать продление транзита после завершения контракта. Кроме того, в октябре 2023 года он указывал, что Россия выплатила Украине значительно меньшую сумму, чем это предусмотрено обязательствами.