Замінить російський: ЄС домовився з Азербайджаном про збільшення поставок газу

Європейський Союз планує збільшити обсяги закупівель газу в Азербайджану, щоб зменшити енергетичну залежність від країни-агресора РФ.

Про це повідомила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає пресслужба Єврокомісії.

"Особисто для мене це був уже четвертий візит до Баку як комісара ЄС з питань енергетики, і мені приємно бачити, наскільки наша співпраця в енергетичному секторі зміцнилася за цей час з мого першого візиту у 2022 році", - заявила Сімсон під час перебування в Азербайджані.

Вона нагадала, що азербайджанський газ почав надходити до ЄС наприкінці 2020 року. Сьогодні поставки вже на 46% перевищують початкові обсяги.

"У результаті минулого року ЄС отримав майже 12 млрд кубометрів газу з Азербайджану. І ми разом працюємо над подальшим збільшенням цих цифр", - зауважила Сімсон.

Вона наголосила, що для держав-членів ЄС і європейської безпеки критично важливо отримувати трубопровідний газ з Азербайджану під час відмови від російського блакитного палива.

"Європейський Союз не забув про спробу Росії маніпулювати нашими енергетичними ринками. І ми ніколи не будемо недооцінювати важливу роль, яку відіграли наші надійні енергетичні партнери, щоб допомогти нам пережити цей період маніпуляцій. Такі партнери, як Азербайджан, дійсно допомогли нам стабілізувати газовий ринок Європи", - підкреслила Сімсон.

Вона поінформувала, що планується збільшити постачання газу з Азербайджану до 20 мільярдів кубометрів до 2027 року. Для цього також потрібно буде оновити існуючу газову інфраструктуру.

Нагадаємо, Литва пропонує Європейському союзу закріпити на законодавчому рівні свій план щодо відмови від російського трубопровідного газу та СПГ до 2027 року.

ЄС не бачить необхідності продовжувати транзит російського газу через Україну

Країни ЄС інвестували значні кошти в скраплений природний газ (СПГ) і відновлювані джерела енергії, щоб замінити постачання з Москви.

За словами комісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, аналіз ЄС показав, що країни, які обслуговуються маршрутом транзиту газу, включаючи Австрію, Італію та Словаччину, зможуть отримати альтернативні джерела поставок. Тому Європейський Союз не бачить необхідності продовжувати угоду про транспортування російського газу до Європи через Україну.

Україна не збирається продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року.

Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року.

"Ми не маємо наміру домовлятися з росіянами й подовжувати контракт, про що прем'єр-міністр України повідомив свого словацького колегу", - проінформувала пресслужба Кабміну.

Нагадаємо, транзит російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році знизився на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) порівняно з 2022 роком - до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свідчать дані "Оператора ГТС України".

Договір між "Нафтогазом України" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 рр. по 40 млрд куб. м газу за рік.

Після початку повномасштабної війни голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявляв, що українська сторона не буде ініціювати продовження транзиту після завершення контракту. Крім того, в жовтні 2023 року він вказував, що Росія виплатила Україні значно меншу суму, ніж це передбачено зобовʼязаннями.