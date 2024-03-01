Литва пропонує закріпити відмову від російського газу в законодавстві ЄС

Литва пропонує Європейському союзу закріпити на законодавчому рівні свій план щодо відмови від російського трубопровідного газу та СПГ до 2027 року.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на документі, який міністри енергетики країн ЄС планують обговорити наступного тижня.

Видання нагадує, що імпорт газу в Європу з Росії впав після вторгнення Москви в Україну в 2022 році, і Європейська комісія запропонувала Європі припинити свою залежність від російського викопного палива до 2027 року.

Але країни ЄС досі уникали застосування санкцій до імпорту російського газу або скрапленого природного газу, від якого все ще сильно залежать такі країни, як Австрія та Угорщина.

Що пропонує Литва

У документі, розробленому Литвою, з яким ознайомилося Reuters, пропонується Європейській комісії прийняти закон, де встановити, що 2027 рік стане жорстким терміном для країн щодо поетапної відмови від російського газу і СПГ.

Ідея полягала б у тому, щоб дати національним урядам більш тверді правові підстави для скорочення російського імпорту - наприклад, шляхом розірвання довгострокових контрактів на російський газ - уникаючи застосування санкцій.

«Таке законодавство має надати державам-членам повноваження вживати необхідних заходів на національному рівні для дотримання такого кінцевого терміну», – йдеться в документі.

Міністри енергетики країн ЄС обговорять це питання на зустрічі в Брюсселі в понеділок, 4 березня.

ЄС також знаходиться в процесі затвердження правил газового ринку, які дозволять країнам блокувати російський імпорт, не дозволяючи російським компаніям бронювати потужності на своїй інфраструктурі газу та СПГ.

Але деякі країни ЄС заявили, що неясно, чи зможуть вони використовувати цей варіант, що може мати хвильові наслідки за межами кордонів країни-імпортера.Наприклад, Бельгія та Іспанія імпортують російський СПГ, а потім відправляють паливо покупцям в інших країнах.

Видання зауважує, що трубопровідний імпорт газу з Росії різко впав з початку війни в Україні, а імпорт СПГ – ні.

ЄС не бачить необхідності продовжувати транзит російського газу через Україну

Країни ЄС інвестували значні кошти в скраплений природний газ (СПГ) і відновлювані джерела енергії, щоб замінити постачання з Москви.

За словами комісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, аналіз ЄС показав, що країни, які обслуговуються маршрутом транзиту газу, включаючи Австрію, Італію та Словаччину, зможуть отримати альтернативні джерела поставок. Тому Європейський Союз не бачить необхідності продовжувати угоду про транспортування російського газу до Європи через Україну.

Україна не збирається продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року.

Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року.

"Ми не маємо наміру домовлятися з росіянами й подовжувати контракт, про що прем'єр-міністр України повідомив свого словацького колегу", - проінформувала пресслужба Кабміну.

Нагадаємо, транзит російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році знизився на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) порівняно з 2022 роком - до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свідчать дані "Оператора ГТС України".

Договір між "Нафтогазом України" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 рр. по 40 млрд куб. м газу за рік.

Після початку повномасштабної війни голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявляв, що українська сторона не буде ініціювати продовження транзиту після завершення контракту. Крім того, в жовтні 2023 року він вказував, що Росія виплатила Україні значно меншу суму, ніж це передбачено зобовʼязаннями.

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