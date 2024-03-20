В ОГТСУ рассказали, как будет работать украинская ГТС без транзита российского газа

Даже после прекращения транзита российского газа с 2025 года, украинская ГТС продолжит работать на транспортировку газа внутренней добычи в подземные газовые хранилища.

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Об этом рассказал генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Дмитрий Липпа, пишет "Укринформ".

Он уверил, что украинская газовая инфраструктура готова к независимости от российского транзита газа. По словам Липпи, компания имеет достаточный опыт для обеспечения надежности поставок газа потребителям и добавил, что в контексте экономических аспектов ОГТСУ работает над расширением сотрудничества в польском и южном направлениях.

"Мы будем компенсировать те поступления, которые имеем сегодня, из-за более тесного сотрудничества с европейскими партнерами", - заверил Липпа.

Это предполагает доступ к LNG-терминалам Польши и поставке газа из LNG-терминалов Греции через Болгарию и Румынию в Украину. Липпа подчеркнул, что сотрудничество с европейскими партнерами позволит компенсировать потери от прекращения транзита в Россию.

Также он отметил, что газ из европейских стран уже поступает в Украину, отмечая в начале такой поставки еще в прошлом году.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что после проведения специального стресс-теста газотранспортной системы Украины и ее газохранилищ стало очевидно, что страна может обойтись без российского транзита.

Сколько Украина потеряет от прекращения транзита

По данным " БК-Украина" с прекращением транзита Украина несет существенные потери. В прошлые годы активный транзит согласно контракту 2009 года приносил "Нафтогазу" доходы до 3 миллиардов долларов ежегодно. По текущему пятилетнему договору, с учетом уменьшения плановых объемов до 60 миллиардов кубометров в 2020 году и до 40 миллиардов в последующие годы, общая прибыль от транзита могла составлять до 7 миллиардов долларов.

Однако из-за сокращения объемов транзита с 2022 года после потери контроля над ГИС "Сохрановка" (в весне 2022 года), в 2023 году транзит составлял лишь до 15 миллиардов кубометров и суммарный доход оказался меньше.

В результате сокращения транзита Россия снизила оплату за эту услугу, несмотря на наличие в договоре условия "качай или платы", согласно которому "Газпром" обязан платить за транзит 40 миллиардов кубометров газа, независимо от фактического объема. В 2023 году "Газпром" выплатил за эту услугу всего около 800 миллионов долларов, как сообщил экс-глава ВГТС Сергей Макогон. Большая часть этой суммы возместила расходы на обслуживание и ремонт оборудования ГТС. "Нафтогаз" обратился в арбитраж с целью возмещения недоплаты.

При этом, по оценкам, "Газпром" мог заработать около 6 миллиардов долларов от экспорта 14,56 млрд кубометров газа через Украину в 2023 году. Бывший директор ОГТСУ подчеркнул, что до полного погашения "Газпромом" 1,4 млрд долларов задолженности за транзит, Украина не должна даже рассматривать вопрос о продлении транзита после 2024 года.

После начала полномасштабной войны председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявлял, что Россия выплатила Украине за транзит газа значительно меньшую сумму, чем предусмотрено обязательствами.

ЕС не видит необходимости продолжать транзит российского газа через Украину

Страны ЕС инвестировали значительные средства в сжиженный природный газ (СПГ) и возобновляемые источники энергии, чтобы заменить поставки из Москвы.

По словам комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, анализ ЕС показал, что страны, обслуживаемые по маршруту транзита газа, включая Австрию, Италию и Словакию, смогут получить альтернативные источники поставок. Поэтому Европейский Союз не видит необходимости продолжать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину.

Литва предлагает Европейскому союзу закрепить на законодательном уровне свой план по отказу от российского трубопроводного газа и СПГ до 2027 года.

Напомним, транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в 2023 году снизился на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) по сравнению с 2022 годом – до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

Напомним, договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" было подписано 30 декабря 2019 года. Контракт предусматривает транзит в 2021–2024 гг. по 40 млрд куб. м газа в год.



