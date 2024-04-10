В Минэнерго рассказали, сколько европейских трейдеров используют украинскую ГТС и газохранилища

Украинская газовая инфраструктура является составной частью газотранспортной системы ЕС как единого Восточноевропейского рынка газа. Более 200 европейских трейдеров используют украинскую газотранспортную инфраструктуру ежегодно, и их количество продолжает расти.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Он отметил, что, несмотря на военные действия в Украине, происходит развитие биржевых продуктов, новых услуг операторов ГТС и ПХГ и новых маршрутов поставок, таких как "Вертикальный коридор".

О надежности партнерства свидетельствует тот факт, что несмотря на войну и намерения врага дестабилизировать ситуацию, Оператор ГТС Украины и "Укртрансгаз" продолжают выполнять заявки, а система работает стабильно.

"Мы поощряем европейских трейдеров использовать доступные мощности транспортировки и хранения газа, в том числе по новым маршрутам. Восточноевропейский рынок газа – без границ, и доступная инфраструктура позволяет нам строить высоколиквидный газовый рынок", – заметил Колесник.

Он добавил, что одним из важных принципов формирования новой модели рынка в Европе должна стать диверсификация направлений поставки природного газа, чтобы не допустить повторения манипуляций с ценами, как в свое время делала Россия, используя монопольное положение на европейском рынке.

Украина сможет заработать больше денег на хранении европейского газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила привлекательность украинских газохранилищ для заказчиков.

Регулятором принято решение, которым обеспечивается повышение привлекательности хранения природного газа в украинских газохранилищах как для внутригосударственных заказчиков, так и для европейских партнеров (постановление НКРЭКУ от 03 апреля 2024 г. № 631).

"Указанные изменения направлены на то, чтобы усовершенствовать условия предоставления услуг хранения (закачки, отбора) природного газа путем создания новых продуктов хранения (закачки, отбора) с разными временными рамками и условиями использования, что будет способствовать большему заполнению мощностей украинских газохранилищ", - отмечают в НКРЭКУ.

Украина предлагает иностранным клиентам до 10 млрд. куб. м мощностей своих ПХГ

В 2024 году Украина снова выставляет на предложение иностранным клиентам до 10 млрд кубометров объемов своих подземных газохранилищ.

Это предложение составляет примерно одну треть от общей емкости подземных хранилищ страны. Общая емкость подземных газохранилищ Украины составляет 30 млрд куб. м.

Украина планирует удвоить объемы природного газа, которые будут храниться иностранными трейдерами в украинских ПХГ исходя из положительного опыта в прошлом году.

По информации "Оператора ГТС Украины", с апреля по октябрь 2023 года было транспортировано 3,2 миллиарда кубометров газа из ЕС и Молдовы в Украину для хранения, принадлежащих иностранным компаниям.

Высокая заполненность европейских газохранилищ зимой привела к дефициту мощностей по хранению газа в ЕС. Это заставляет европейских трейдеров смотреть в сторону украинских газохранилищ, которые сейчас используются для хранения газа в режиме таможенного склада.

ПХГ Украины является крупнейшим в Европе и третьим по объему в мире. Кроме того, европейских трейдеров привлекает стоимость хранения газа в Украине, которая в десять раз ниже чем в ЕС.