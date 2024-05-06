Проект 14-го пакету санкцій проти Росії спрямований на СПГ та тіньовий флот

Єврокомісія висунула до країн Євросоюзу проект 14-го пакету санкцій проти Росії, який включає значні обмеження на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ).

Про це пише "Польське радіо".

За повідомленням брюссельської кореспондентки "Польського радіо" Беати Пломецької, санкції включатимуть заборону на перевалку російського СПГ в європейських портах, що є ключовим транзитним маршрутом для глобального розповсюдження газу. Особливо це торкнеться портів у Бельгії, Франції та Іспанії.

Це вперше за час повномасштабної війни Європейська комісія готова оприлюднити пропозицію про заборону перепродажу російського скрапленого газу в портах ЄС. Але фактично санкції зачеплять лише третину доходів РФ у цьому секторі економіки

Крім того, обмеження торкнуться російських СПГ-проектів в Арктиці та Мурманську, а також діяльності так званого тіньового флоту, який займається транспортуванням російської нафти. Єврокомісія прагне запровадити заборону на вхід цих суден до європейських портів.

Видання пише, що Єврокомісія також висунула пропозицію заборонити діяльність компаній, які щонайменше на чверть належать росіянам в межах ЄС та розробила список понад 50 компаній з-за меж ЄС, зокрема з Китаю, Гонконгу, Туреччини та Киргизстану, які допомагають Росії обходити санкції.

На політичному рівні, Єврокомісія пропонує заборонити фінансування Росією політичних партій, фондів, неурядових організацій та дослідницьких центрів у ЄС.

Цей пакет санкцій також містить символічні заборони, такі як заборона на продаж українських творів мистецтва в ЄС, якщо існує підозра про їх розграбування, а також експортні обмеження на марганцеву руду, гірничі машини, монітори та іншу електроніку.

У ЄС розпочали роботу над 14-м пакетом санкцій проти РФ

10 квітня стало відомо, що у Європейському Союзі розпочали роботи над підготовкою 14-го пакету санкцій проти країни-агресора РФ який планують прийняти навесні.

"Новий пакет санкцій, ймовірно, міститиме широкий перелік обмежувальних заходів із сильним акцентом на боротьбу з ухилянням – наприклад у морській галузі, оскільки Росія продовжує намагатися порушувати стелю цін на експорт нафти", - розповів тоді віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Додамо, Литва пропонує Європейському союзу закріпити на законодавчому рівні свій план щодо відмови від російського трубопровідного газу та СПГ до 2027 року.

У жовтні Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до країн Євросоюзу.

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