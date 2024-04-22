Украинские атаки и наводнение: что происходит с показателями нефтепереработки в России

Переработка нефти в России близка к минимальному показателю за последние 11 месяцев, поскольку наводнения препятствуют работе, а ремонт пострадавших из-за атак украинских беспилотников заводов значительно замедляется.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что за последнюю неделю Россия перерабатывала 5,22 миллиона баррелей сырой нефти в день. Это примерно на 10 000 баррелей в день, или на 0,2% ниже среднего показателя за предыдущие семь дней, показывают расчеты Bloomberg.

Поскольку вторжение в Украину продолжается уже третий год, Киев использует беспилотники, чтобы нанести удар по важнейшей промышленности России. Украинское правительство защищало эту стратегию перед лицом беспокойства США, заявляя, что стремится ограничить поставки топлива на линию фронта и сократить поступление нефтедолларов в казну Кремля.

Ранее в этом году беспилотники нацелили на ключевые российские нефтеперерабатывающие заводы, повлекши их частичную или полную остановку. За последний месяц не было никаких повреждений, что дало операторам время для ремонта, но темпы восстановления замедлились.

Издание пишет, что после восстановления некоторые объекты заработали на относительно не плохих уровнях, но все равно ниже тех, которые были до атаки.

По словам источника, суточные темпы переработки сырой нефти на пострадавших от атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающих заводах составляли в среднем 1,23 миллиона баррелей с 1 по 17 апреля. По подсчетам Bloomberg, это примерно на 280 000 баррелей в день меньше, чем средний показатель за 1-24 января до атак.

Отмечается, что некоторые поврежденные принадлежащие ПАО "Роснефть" нефтеперерабатывающие заводы до сих пор не восстановили свои показатели до уровня до нападения.

Всего в апреле объемы переработки на российских НПЗ составляли в среднем около 5,23 миллиона баррелей в день, что близко к самому низкому уровню с мая прошлого года.

Кроме этого, в результате наводнения в Уральском регионе России был выключен Орский нефтеперерабатывающий завод. За последним отчетным периодом завод не перерабатывал сырую нефть. Два других нефтеперерабатывающих завода — независимый Новошахтинский завод и пермский завод ЛУКОЙЛа — снизили среднюю переработку на 45 000 баррелей в день. Это может быть связано с техобслуживанием, которое российские операторы обычно производят весной, прежде чем летом спрос повысится.

Атаки дронов на российские НПЗ

Украинские удары, по нынешним оценкам, могли вывести из строя около 15% мощностей НПЗ в России. Так, в ночь на 12 марта беспилотники атаковали НПЗ компании "Лукойл" в Нижегородской области. Это один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов россиян.

В ночь на 13 марта СБУ атаковала БпЛА сразу три нефтеперерабатывающих завода: в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области. Суммарно эти НПЗ перерабатывают в год около 25 миллионов тонн нефти, что составляет около 10% всей нефтепереработки РФ.

2 апреля дроны пролетели более 1 200 километров и попали в НПЗ Танеко в Татарстане. За данным Reuters, была повреждена установка, которая перерабатывает около 155 тысяч баррелей сырой нефти в день.

Добавим, украинские атаки на НПЗ заставили Россию просить Казахстан о помощи с бензином, поскольку готовится к дефициту топлива на фоне атак украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам.