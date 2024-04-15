Россия отремонтировала несколько ключевых НПЗ, пораженных украинскими дронами – СМИ

Россия смогла быстро отремонтировать несколько ключевых нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших от атак украинскими беспилотниками. Благодаря этому объем простаивающих мощностей сократился до около 10% по сравнению с почти 14% на конец марта, свидетельствуют данные Reuters.

Издание отмечает, что РФ удалось восстановить мощности Рязанского НПЗ, принадлежащего "Роснефти". Его в ночь на 13 марта атаковали дроны Службы безопасности Украины. Теперь россияне вернули в эксплуатацию установку первичной переработки нефти (атмосферно-вакуумную трубчатку) №4 и главную такую установку №6.

Также отмечается, что в эксплуатацию вернули АВТ-4 на Куйбышевском НПЗ, а также ремонтировавшуюся после атаки АВТ-5 и ранее остановленную на техническое обслуживание АВТ-6 на Сызранском НПЗ (оба - Самарская область). Они были атакованы ночью 16 марта, а Куйбышевский - еще и 23-го повторно.



Согласно расчетам Reuters, общая мощность российской первичной нефтепереработки, простаивавшая из-за атак украинских дронов, сократилась до 90 500 тонн в сутки с примерно 123 800 тонн в сутки.

Вместе с тем, как отмечает агентство, совокупные мощности первичной переработки нефти в России, выведенные из строя из-за различных остановок и технического обслуживания, в апреле ожидаются на уровне 4,4 миллиона тонн (по сравнению с 4,1 миллиона тонн в марте).

США беспокоят удары по российским НПЗ

10 апреля глава Пентагона Ллойд Остин призвал Украину не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку такие удары могут повлиять на глобальные энергетические рынки. Более того, в США назвали нефтеперерабатывающие заводы России "гражданскими целями".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление Остина. В эфире телемарафона 15 апреля чиновник подчеркнул, что взрывы на российских НПЗ создают проблемы исключительно на энергетическом рынке РФ.

В свою очередь президент Владимир Зеленский, выступая 10 апреля на Дельфийском экономическом форуме, ответил министру обороны США, что Украина бьет по страны-агрессору исключительно своим оружием и только по военным целям.

В свою очередь, 15 апреля в американском издании The Washington Post вышла статья о том, что в отношениях США и Украины растет напряженность из-за несогласия в вопросе атак на российские НПЗ. Отмечается, что Вашингтон отговаривает Киев от подобных ударов, опасаясь роста мировых цен на энергоносители и эскалации войны.

Украина же считает эти атаки необходимыми, особенно учитывая сокращение военной помощи от США. Напомним, что в текущем году США выделили только один пакет военной помощи – в марте.

В то же время Украина приостановила атаки по российским заводам: с момента удара по заводу "Танеко" в Татарстане 2 апреля сообщений об успешных налетах на нефтеперерабатывающие заводы не поступало.