Росія відремонтувала декілька ключових НПЗ, уражених українськими дронами – ЗМІ

Росія змогла швидко відремонтувати декілька ключових нафтопереробних заводів, що постраждали внаслідок атак українськими безпілотниками. Завдяки цьому обсяг потужностей, що простоюють, скоротився до близько 10% порівняно з майже 14% на кінець березня, свідчать дані Reuters.

Видання зазначає, що РФ вдалося відновити потужності Рязанського НПЗ, який належить “Роснефти”. Його дрони Служби безпеки України атакували у ніч проти 13 березня. Натепер росіяни повернули в експлуатацію установку первинної переробки нафти (атмосферно-вакуумну трубчатку) №4 та головну таку установку №6.

Також зазначається, що в експлуатацію повернули АВТ-4 на Куйбишевському НПЗ, а також АВТ-5, що ремонтувалася після атак, та раніше зупинену на технічне обслуговування АВТ-6 на Сизранському НПЗ (обидва - Самарська область). Вони були атаковані вночі 16 березня, а Куйбишевський ще й 23-го повторно.

Згідно з розрахунками Reuters, загальна потужність російської первинної нафтопереробки, що простоювала через атаки українських дронів, скоротилася до 90 500 тонн на добу з приблизно 123 800 тонн на добу.

Разом з тим, як зазначає агентство, сукупні потужності з первинної переробки нафти в Росії, виведені з ладу через різні зупинки і технічне обслуговування, у квітні очікуються на рівні 4,4 мільйона тонн (порівняно з 4,1 мільйона тонн у березні).

США непокоять удари по російських НПЗ

10 квітня голова Пентагону Ллойд Остін закликав Україну не атакувати російські нафтопереробні заводи, оскільки такі удари можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки. Більше того, у США назвали нафтопереробні заводи Росії “цивільними цілями”.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на закиди Остіна. В ефірі телемарафону 15 квітня урядовець заявив, що вибухи на російських НПЗ створюють проблеми виключно на енергетичному ринку РФ.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський, виступаючи 10 квітня на Дельфійському економічному форумі, відповів міністру оборони США, що Україна б'є по країні-агресорці виключно своєю зброєю і лише по військових цілях.

В свою чергу, 15 квітня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття про те, що у відносинах США та України зростає напруженість через незгоду в питанні атак на російські НПЗ. Зазначається, що Вашингтон відмовляє Київ від подібних ударів, побоюючись зростання світових цін на енергоносії та ескалації війни.

Натомість, Україна вважає ці атаки необхідними, особливо з огляду на скорочення військової допомоги від США. Нагадаємо, що у поточному році США виділили лише один пакет військової допомоги - в березні.

Водночас, Україна наразі призупинила атаки по російських заводах: з моменту удару по заводу “Танеко” в Татарстані 2 квітня повідомлень про успішні нальоти на нафтопереробні заводи не надходило.