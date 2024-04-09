США передали Україні ще пів мільйона набоїв і тисячі автоматів, які Іран намагався переправити хуситам

США 4 квітня передали Збройним силам України партію стрілецької зброї та боєприпасів, що призначалися для передачі повстанцям-хуситам у Ємені з боку Ірану. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Зазначається, що до партії увійшли понад 5 тисяч автоматів АК-47, кулемети, снайперські гвинтівки, ручні протитанкові гранатомети РПГ-7 та понад пів мільйона патронів калібру 7,62 мм. Як ідеться в повідомленні, такої кількості зброї та боєприпасів вистачило б, щоб оснастити одну українську бригаду.

Зазначається, що боєприпаси були вилучені Центральним командуванням США та військово-морськими силами країн-партнерів із чотирьох суден, що рухалися без прапора, у період з 22 травня 2021 року по 15 лютого 2023 року. Зброя та патрони призначился єменським повстанцям-хуситам від Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Уряд США отримав право власності на озброєння 1 грудня 2023 року за позовом Міністерства юстиції про цивільну конфіскацію.

В американській армії зауважують, що підтримка Іраном збройних угруповань загрожує міжнародній та регіональній безпеці, американським силам, дипломатичному персоналу та громадянам США у регіоні, а також партнерам США.

Нагадаємо, що на початку жовтня 2023 року США вже передавали Україні 1,1 мільйона набоїв, конфіскованих у Ірану. Боєприпаси так само переправлялися ісламістському шиїтському руху “Ансар Аллах”, більш відомому як хусити, який захопив у ході громадянської війни західну частину Ємену. Постачання зброї порушувало резолюцію Ради безпеки ООН №2216 від 14 квітня 2015 року, пунктом 14 якої проголошувалася відповідна заборона.

Більш серйозна допомога США "зависла" в парламенті

У лютому Сенат США схвалив документ, яким пропонується виділити близько 60 мільярдів доларів на допомогу Україні. Але з того часу він "застряг" у Палаті представників, де більшість мають представники Республіканської партії, опозиційної чинному президенту Джозефу Байдену, який і ініціював виділення такої допомоги ще в жовтні 2023 року.



Попри півроку дискусій "республіканці" так і не дійшли згоди в цьому питанні з представниками Демократичної партії США, оскільки більш значущим питанням перші бачать фінансування захисту американського кордону від нелегальної міграції, а не допомоги Україні.

На початку квітня спікер Палати представників Майк Джонсон все ж пообіцяв поставити на голосування питання допомоги Україні після великодніх канікул, що закінчуються 9 квітня. В свою чергу голова комітету з розвідки нижньої палати парламенту Майк Тернер висловив сподівання, що Конгрес США зможе схвалити допомогу Україні до того, як Палата представників знову піде на канікули з 22 квітня.

Нагадаємо, що протягом минулого року США регулярно оголошували про виділення пакетів військової допомоги Україні на сотні мільйонів доларів щоразу, однак після того, як передбачені на це гроші скінчилися, перестали це робити. В 2024 році про виділення такої допомоги, а саме на 300 мільйонів доларів, було оголошено лише один раз у березні: гроші на це підуть з бюджету Міноборони США.