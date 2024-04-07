Канада збільшує підтримку України тлі затримки допомоги від США

Підтримка Канадою України стала важливим внеском у посилення НАТО в той час, коли Сполучені Штати через сварки у Конгресі не змогли активізувати допомогу країні, яка перебуває в бойових умовах.

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Про це міністр фінансів Христя Фріланд розповіла СВС.

За її словами, зобов’язання Канади перед Україною на душу населення — які вона назвала "найактуальнішим викликом для НАТО" — були дуже значними.

"У березні Канада направила Україні 2 мільярди доларів термінової бюджетної підтримки в той час, коли США не змогли активізуватися та надати підтримку для України, щоб заповнити прогалину", - сказала Фріланд.

Вона додала, що канадці можуть пишатися, знаючи, що їхня країна безумовно виконує свою роль, щоб протистояти Росії підтримувати Україну, що, по суті, є найбільшою боротьбою НАТО.

Причиною затримок допомоги від США Фріланд назвала "махінації в Конгресі", через які США не можуть надати таку необхідну підтримку Україні.

"Це проблема. Підтримка України Канадою - це не проблема України", - сказала вона.

Посол США в Канаді Девід Коен відреагував на таку заяву Фріланд і додав, що пишається тією допомогою, яку США надали Україні.

"Сполучені Штати виділили Україні 77 мільярдів доларів США, у тому числі 44 мільярди доларів на військову допомогу... Я буду підтримувати цей рекорд щодня і дуже цим пишатися".

Військова і фінансова допомога від Канади

Нагадаємо, 20 березня Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно $1,5 млрд.

Також Канада оголосила про виділення понад $30 млн на чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України.

Також вона долучилася до української коаліції дронів для подальшого зміцнення спроможностей України у сфері бойових безпілотних літальних апаратів. Країна передасть понад 800 багатоцільових безпілотних літальних комплексів SkyRanger R70. Їхня загальна вартість перевищує 95 мільйонів канадських доларів.

На початку березня повідомлялося, що український уряд схвалив постанову, яка визначає умови позики від Канади у розмірі 2 млрд канадських доларів, а також розпорядження щодо отримання позики від МБРР на суму $1,5 млрд.

Нещодавно міністр національної оборони Канади Білл Блер, який взяв участь у 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", оголосив, що Канада надасть нову допомогу у розмірі $60 млн.

У лютому між Україною і Канадою була підписана двостороння безпекова угода.