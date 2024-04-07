Канада увеличивает поддержку Украины на фоне задержки помощи от США

Поддержка Канадой Украины стала важным вкладом в усиление НАТО в то время, когда Соединенные Штаты из-за ссор в Конгрессе не смогли активизировать помощь находящейся в боевых условиях стране.

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Об этом министр финансов Христя Фриланд рассказала СВС.

По ее словам, обязательства Канады перед Украиной на душу населения, которые она назвала "самым актуальным вызовом для НАТО", были очень значительными.

"В марте Канада направила Украине 2 миллиарда долларов срочной бюджетной поддержки в то время, когда США не смогли активизироваться и оказать поддержку Украине, чтобы восполнить пробел", - сказала Фриланд.

Она добавила, что канадцы могут гордиться, зная, что их страна, безусловно, выполняет свою роль, чтобы противостоять России поддерживать Украину, что, по сути, является самой большой борьбой НАТО.

Причиной задержек помощи от США Фриланд назвала "махинации в Конгрессе", из-за которых США не могут оказать столь необходимую поддержку Украине.

"Это проблема. Поддержка Украины Канадой – это не проблема Украины", - сказала она.

Посол США в Канаде Дэвид Коэн отреагировал на такое заявление Фриланд и добавил, что гордится той помощью, которую США предоставили Украине.

" Соединенные Штаты выделили Украине 77 миллиардов долларов США, в том числе 44 миллиарда долларов на военную помощь... Я буду поддерживать этот рекорд каждый день и очень этим гордиться".

Военная и финансовая помощь от Канады

Напомним, 20 марта Украина получила 2 млрд канадских долларов от Канады, что эквивалентно $1,5 млрд.

Также Канада объявила о выделение свыше $30 млн на чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины.

Также она присоединилась к украинской коалиции дронов для дальнейшего укрепления возможностей Украины в сфере боевых беспилотных летательных аппаратов. Страна передаст более 800 многоцелевых беспилотных летательных комплексов SkyRanger R70. Их общая стоимость превышает 95 миллионов канадских долларов.

В начале марта сообщалось, что украинское правительство одобрило постановление, определяющее условия займа от Канады в размере 2 млрд канадских долларов, а также распоряжение по получению займа от МБРР на сумму $1,5 млрд.

Недавно министр национальной обороны Канады Билл Блэр, принявший участие в 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн", объявил, что Канада предоставит новую помощь в размере $60 млн.

В феврале между Украиной и Канадой было подписано двустороннее безопасное соглашение.