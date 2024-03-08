Канада присоединилась к коалиции дронов для Украины

Канада присоединилась к украинской коалиции дронов для дальнейшего укрепления возможностей Украины в сфере боевых беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает министерство обороны Канады.

"Для дальнейшего укрепления возможностей Украины в сфере беспилотников, министр Билл Блэр пообещал, что Канада присоединится к коалиции способностей по развитию дронов Контактной группы по обороне Украины, которую совместно возглавляет Латвия и Великобритания. Как член этой коалиции способностей, Канада будет продолжать искать пути увеличения возможностей Украины в области беспилотников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Канада внесла значительный вклад в усиление возможностей Украины в сфере беспилотников.

Канада объявила о передаче более 800 многоцелевых беспилотных летательных комплексов SkyRanger R70 Украине для помощи в войне с Россией. Их общая стоимость превышает 95 миллионов канадских долларов (70 миллионов долларов). Помощь профинансирована за счет военной поддержки в размере 500 миллионов канадских долларов, о которой премьер-министр Джастин Трюдо заявил в прошлом году в Киеве.

Коалиция дронов

18 января Украина и Латвия создали коалицию дронов и РЭБ. Решение об этом было принято во время визита министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев.

Министр обороны Швеции Пол Йонссон во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" объявил, что его страна присоединяются к недавно созданной коалиции дронов.

Великобритания также присоединилась к коалиции и стала ее солидером вместе с Латвией.

14 февраля стало известно, что к коалиции по поставке Украине дронов присоединились еще и Нидерланды.

Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, коалиция дронов уже заработала официально. К ней присоединились восемь стран – Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия.