Великобритания поставит в Украину более 10 000 дронов

Великобритания усиливает поддержку Украины, предоставляя пакет помощи в размере 325 миллионов фунтов стерлингов на передовые БПЛА для борьбы со страной-агрессором.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

"Инвестиции, в пределах которых будет поставлено более 10 000 беспилотников для Вооруженных Сил Украины, позволят использовать ведущие мировые оборонные предприятия Великобритании для доставки Украине новых передовых беспилотников в течение 2024 года", - заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время встречи с президентом Зеленом. в Киеве.

Прессслужба британского правительства указывает на то, что это решение увеличивает предоставленный в январе пакет на сумму 200 миллионов фунтов стерлингов.

В пакет дронов стоимостью 325 миллионов фунтов стерлингов, который будет передан Украине, войдут FPV-дроны, дроны-камикадзе, а также разведывательные и морские беспилотники.

По словам Шаппса, Великобритания наращивает обязательство вооружить Украину новыми передовыми беспилотниками, которые будут поступать напрямую от ведущих оборонных предприятий Великобритании – прямо с производства на передовую.

"Я призываю международных партнеров присоединиться к Великобритании в этих усилиях", - подчеркнул британский министр обороны.

В пресс-релизе также отмечается, что ВСУ используют предоставленное Великобританией оружие с беспрецедентной эффективностью – оно помогло уничтожить почти 30% Черноморского флота России.

Дроны доказали свою высокую эффективность на поле боя после полномасштабного вторжения России, обеспечивая ситуационную осведомленность для нацеливания на позиции противника и бронетехнику. Украинские силы также эффективно использовали эти беспилотники для нанесения ударов по сердцу ВМФ России.

"Поскольку более 100 миллионов фунтов стерлингов из этого пакета будут потрачены на морские возможности, Украина продолжит переламывать ситуацию в Черном море", - говорится в сообщении.

Напомним, после заседания Контактной группы по обороне Украины под руководством США Шаппс объявил, что Великобритания вместе с Латвией возглавят международную коалицию для помощи Украине в сфере беспилотников.

Коалиция дронов

Ранее Минобороны уже сообщало союзникам о потребностях Украины в беспилотных системах, средствах радиоэлектронной борьбы и технологиях, которые будут защищать критическую инфраструктуру.

18 января Украина и Латвия создали коалицию дронов и РЭБ. Решение об этом было принято во время визита министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев.

Министр обороны Швеции Пол Йонссон во время заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн", объявил, что его страна присоединяется к недавно созданной коалиции дронов.

Великобритания также присоединилась к коалиции и стала ее солидером вместе с Латвией.

14 февраля стало известно, что к коалиции по поставке Украине дронов присоединились еще и Нидерланды.

Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, Коалиция дронов уже заработала официально. К ней присоединились восемь стран – Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия.