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Великобритания поставит Украине тысячи БПЛА на сумму свыше $250 млн
Великобритания объявила о передаче Украине тысячи дронов в рамках своего пакета на £200 млн ($251 млн).
Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс, передает Reuters.
"Вместе Великобритания и Латвия дадут Украине возможности, необходимые ей для самозащиты и победы в этой войне, чтобы гарантировать, что президент России Владимир Путин потерпит неудачу в своих незаконных и варварских амбициях", - отметил Шеппс.
Коалиция дронов
Ранее Минобороны уже отмечало союзники потребности Украины в беспилотных системах, средствах радиоэлектронной борьбы и технологиях, которые будут защищать критическую инфраструктуру.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
18 января Украина и Латвия создали коалицию дронов и РЭБ. Решение об этом было принято во время визита министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев.
Министр обороны Швеции Поль Джонсон во время заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн", объявил, что его страна присоединяются к недавно созданной коалиции дронов.
Великобритания также присоединилась к коалиции и стала ее солидером вместе с Латвией.
14 февраля стало известно, что к коалиции по поставке Украине дронов присоединились еще и Нидерланды.
Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, Коалиция дронов уже заработала официально. К ней присоединились восемь стран – Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия.
Фото: ua.depositphotos.com