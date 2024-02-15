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Политика
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Великобритания поставит Украине тысячи БПЛА на сумму свыше $250 млн

Великобритания поставит Украине тысячи БПЛА на сумму свыше $250 млн
Фото: Depositphotos

Великобритания объявила о передаче Украине тысячи дронов в рамках своего пакета на £200 млн ($251 млн).

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс, передает Reuters.

"Вместе Великобритания и Латвия дадут Украине возможности, необходимые ей для самозащиты и победы в этой войне, чтобы гарантировать, что президент России Владимир Путин потерпит неудачу в своих незаконных и варварских амбициях", - отметил Шеппс.

Коалиция дронов

Ранее Минобороны уже отмечало союзники потребности Украины в беспилотных системах, средствах радиоэлектронной борьбы и технологиях, которые будут защищать критическую инфраструктуру.

18 января Украина и Латвия создали коалицию дронов и РЭБ. Решение об этом было принято во время визита министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев.

Министр обороны Швеции Поль Джонсон во время заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн", объявил, что его страна присоединяются к недавно созданной коалиции дронов.

Великобритания также присоединилась к коалиции и стала ее солидером вместе с Латвией.

14 февраля стало известно, что к коалиции по поставке Украине дронов присоединились еще и Нидерланды.

Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, Коалиция дронов уже заработала официально. К ней присоединились восемь стран – Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко