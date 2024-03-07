Велика Британія поставить в Україну більше 10 000 дронів

Велика Британія посилює підтримку України, надаючи пакет допомоги у розмірі 325 мільйонів фунтів стерлінгів на передові БПЛА для боротьби з країною-агресором.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

"Інвестиції, в межах яких буде поставлено понад 10 000 безпілотників для Збройних Сил України, дозволять використовувати провідні світові оборонні підприємства Великої Британії для доставки Україні нових передових безпілотників упродовж 2024 року", - заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс під час зустрічі з президентом Зеленським у Києві.

Пресслужба британського уряду вказує на те, що це рішення збільшує наданий у січні пакет на суму 200 мільйонів фунтів стерлінгів.

До пакета дронів вартістю 325 мільйонів фунтів стерлінгів, який буде передано Україні, увійдуть FPV-дрони, дрони-камікадзе, а також розвідувальні та морські безпілотники.

За словами Шаппса, Великобританія нарощує зобов’язання озброїти Україну новими передовими безпілотниками, які будуть надходити безпосередньо від провідних оборонних підприємств Великої Британії - прямо з виробництва на передову.

"Я закликаю міжнародних партнерів приєднатися до Великобританії в цих зусиллях", - наголосив британський міністр оборони.

У пресрелізі також зазначається, що ЗСУ використовують надану Великобританією зброю з безпрецедентною ефективністю - вона допомогла знищити майже 30% Чорноморського флоту Росії.

Дрони довели свою високу ефективність на полі бою після повномасштабного вторгнення Росії, забезпечуючи ситуаційну обізнаність для націлювання на позиції противника і бронетехніку. Українські сили також ефективно використовували ці безпілотники для нанесення ударів по серцю ВМФ Росії.

"Оскільки понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів з цього пакета буде витрачено на морські можливості, Україна продовжить переламувати ситуацію в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після засідання Контактної групи з оборони України під керівництвом США, Шаппс оголосив, що Велика Британія разом із Латвією очолять міжнародну коаліцію для допомоги Україні в сфері безпілотників.

Коаліція дронів

Раніше Міноборони вже наголошувало союзникам на потребі України в безпілотних системах, засобах радіоелектронної боротьби та технологіях, що захищатимуть критичну інфраструктуру.

18 січня Україна та Латвія створили коаліцію дронів та РЕБ. Рішення про це ухвалили під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва.

Міністр оборони Швеції Пол Йонссон під час засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", оголосив що його країна приєднуються до нещодавно створеної коаліції дронів.

Велика Британія також приєдналася до коаліції і стала її співлідером разом з Латвією.

14 лютого стало відомо, що до коаліції з постачання Україні дронів доєдналися ще й Нідерланди.

Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, Коаліція дронів вже запрацювала офіційно. До неї приєдналися вісім країн - Швеція, Велика Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія.