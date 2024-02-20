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Канада передаст Украине более 800 дронов SkyRanger R70
Канада передаст более 800 многоцелевых беспилотных летательных комплексов SkyRanger R70 для помощи в войне с Россией. Их общая стоимость превышает 95 миллионов канадских долларов.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Канады.
"Эти дроны критически важны для наблюдения и сбора разведданных, а также могут использоваться для транспортировки и доставки боеприпасов", - говорится в сообщении.
Стоимость беспилотников превышает 95 миллионов канадских долларов (70 миллионов долларов). Помощь профинансирована за счет военной поддержки в размере 500 миллионов канадских долларов, о которой премьер-министр Джастин Трюдо заявил в прошлом году в Киеве.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Дроны SkyRanger R70 оснащены автоматизированными и автономными навигационными системами для обнаружения и идентификации целей. Они помогут военным распознавать людей, транспортные средства и любые источники тепла на большом расстоянии, особенно в темноте и при плохой погоде.
Кроме того, SkyRanger R70 способны нести разнообразную нагрузку весом до 3,5 кг, включая боеприпасы.
Беспилотники SkyRanger R70 производятся в Канаде и снабжаются компанией Teledyne.
Ожидается, что Канада передаст дроны SkyRanger к началу апреля.
В целом, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Канада выделила более $9,7 миллиарда поддержки для Украины, из них $2,4 миллиарда - военная помощь.
Военная помощь от Канады
Недавно министр национальной обороны Канады Билл Блэр, принявший участие в 19-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", объявил, что Канада предоставит новую помощь в размере 60 миллионов долларов США.
Эти средства будут направлены на создание инфраструктуры для истребителей F-16 в Украине и их обслуживание. Они помогут получить необходимые материалы и оборудование для самолетов, например, запасные части, вооружение и боеприпасы.
После 18 заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" Билл Блэр сообщил о новой помощи для Украины, общей стоимостью примерно 20 миллионов канадских долларов (почти 15 млн долларов США).