Канада передасть Україні понад 800 дронів SkyRanger R70

Канада передасть понад 800 багатоцільових безпілотних літальних комплексів SkyRanger R70 Україні для допомоги у війні з Росією. Їхня загальна вартість перевищує 95 мільйонів канадських доларів.

Про це повідомила пресслужба уряду Канади.

"Ці дрони є критично важливими для спостереження та збору розвідданих, а також можуть використовуватися для транспортування та доставки боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість безпілотників перевищує 95 мільйонів канадських доларів (70 мільйонів доларів). Допомога профінансована за рахунок військової підтримки у розмірі 500 мільйонів канадських доларів, про яку прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив минулого року у Києві.

Дрони SkyRanger R70 оснащені автоматизованими та автономними навігаційними системами для виявлення та ідентифікації цілей. Вони допоможуть військовим розпізнавати людей, транспортні засоби та будь-які джерела тепла на великій відстані, особливо в умовах темряви та поганої погоди.

Окрім цього, SkyRanger R70 здатні нести різноманітне навантаження вагою до 3,5 кг включно з боєприпасами.

Безпілотники SkyRanger R70 виробляються в Канаді та постачаються компанією Teledyne.

Очікується, що Канада передасть дрони SkyRanger до початку квітня.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Канада виділила понад $9,7 мільярда підтримки для України, з них $2,4 мільярда - військова допомога.

Військова допомога від Канади

Нещодавно міністр національної оборони Канади Білл Блер, який взяв участь у 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", оголосив, що Канада надасть нову допомогу у розмірі 60 мільйонів доларів США.

Ці кошти будуть спрямовані на створення інфраструктури для винищувачів F-16 в Україні та їх обслуговування. Вони допоможуть отримати необхідні матеріали та обладнання для літаків, наприклад запасні частини, озброєння та боєприпаси.

Після 18 засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" Білл Блер повідомив про нову допомогу для України, загальною вартістю приблизно 20 мільйонів канадських доларів (майже 15 млн доларів США).