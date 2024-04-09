США передали Украине еще полмиллиона патронов и тысячи автоматов, которые Иран пытался переправить хуситам

США 4 апреля отправили Вооруженным силам Украины партию стрелкового оружия и боеприпасов, которые предназначалась для передачи повстанцам-хуситам в Йемене со стороны Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

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Отмечается, что в партию вошли более 5 тысяч автоматов АК-47, пулеметы, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы РПГ-7 и более полумиллиона патронов калибра 7,62 мм. Как сообщается, такого количества оружия и боеприпасов хватило бы, чтобы оснастить одну украинскую бригаду.

Отмечается, что боеприпасы были изъяты Центральным командованием США и военно-морскими силами стран-партнеров с четырех перемещавшихся без флага судов в период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года. Оружие и патроны назначались йеменским повстанцам-хуситам от Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Правительство США получило право собственности на оружие 1 декабря 2023 года по иску Министерства юстиции о гражданской конфискации.

В американской армии отмечают, что поддержка Ираном вооруженных группировок угрожает международной и региональной безопасности, американским силам, дипломатическому персоналу и гражданам США в регионе, а также партнерам США.

Напомним, что в начале октября 2023 года США уже передавали Украине 1,1 миллиона патронов, конфискованных у Ирана. Боеприпасы также переправлялись исламистскому шиитскому движению "Ансар Аллах", более известному как хуситы, захватившему в ходе гражданской войны западную часть Йемена. Поставки оружия нарушали резолюцию Совбеза ООН №2216 от 14 апреля 2015 года, пунктом 14 которой был объявлен соответствующий запрет.

Более серьезная помощь США "зависла" в парламенте

Отметим, что в феврале Сенат США одобрил документ, которым предлагается выделить около 60 миллиардов долларов помощи Украине. Однако с тех пор он "застрял" в Палате представителей, где большинство имеют представители Республиканской партии, оппозиционной действующему президенту Джозефу Байдену, который и инициировал выделение такой помощи еще в октябре 2023 года.



Несмотря на полгода дискуссий, "республиканцы" так и не достигли соглашения с представителями Демократической партии США, поскольку более значимым вопросом первые видят финансирование защиты американской границы от нелегальной миграции, а не помощь Украине.

В начале апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон все же пообещал поставить на голосование вопрос помощи Украине после заканчивающихся 9 апреля пасхальных каникул. В свою очередь, глава комитета по разведке нижней палаты парламента Майк Тернер выразил надежду, что Конгресс США сможет одобрить помощь Украине до того, как Палата представителей снова уйдет на каникулы с 22 апреля.

Напомним, что в прошлом году США регулярно объявляли о выделении пакетов военной помощи Украине на сотни миллионов долларов каждый раз, однако после того, как предусмотренные на это деньги кончились, перестали это делать. В 2024 году о выделении такой помощи, а именно на 300 миллионов долларов, было объявлено лишь один раз в марте: деньги на это пойдут из бюджета Минобороны США.