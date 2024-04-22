Швеция предлагает ввести санкции против нефтяного флота РФ и сжиженного газа

Следующий пакет санкций Европейского Союза должен включать ограничения против теневого флота танкеров, перевозящих российскую нефть в обход санкций, а также запрет сжиженного газа.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, пишет Reuters.

По его словам, 14-й пакет санкций ЕС против страны-агрессора РФ должен быть нацелен на противодействие российскому теневому нефтяному флоту.

"Мы позаботимся о том, чтобы в пакет санкций включили запрет на импорт сжиженного природного газа, а также меры по сдерживанию российского теневого флота", - подчеркнул Бильстром.

Как отмечает издание, обсуждение пакета санкций находится на ранней стадии, и его не планируется принять на встрече в Люксембурге.

В настоящее время продолжается работа над 14-м пакетом антироссийских санкций. Как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, новые ограничения должны быть приняты уже весной. Он также подчеркнул, что в ЕС ищут возможности, как прекратить обход санкций через дочерние компании западных государств, работающих за пределами Европы.

Также 12 апреля Совет Европейского союза окончательно принял закон, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение и обход санкций, введенных Евросоюзом.

Российская нефть наконец-то испытывает давление санкций

Российская нефтеэкспортная машина, финансирующая войну Кремля в Украине, наконец-то ощущает на себе силу санкций, сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается, десятки российских танкеров простаивают с октября 2023 года, когда США ужесточили санкции против "теневого флота". РФ использует для перевозки нефти. Также танкеры государственного российского "Совкомфлота" перестали принимать все индийские нефтепереработчики.

Хотя на этом этапе не ожидается резкого сокращения поставок, вопрос состоит в том, как далеко западные регуляторы зайдут в закручивании гаек.

"Мы точно наблюдаем усиление санкционного давления США как на российскую сырую нефть, так и на экспорт", - сказал Грег Брю, аналитик Eurasia Group в Нью-Йорке.