В ЕС начали работу над 14-м пакетом санкций против РФ

В Европейском Союзе приступили к работе над подготовкой 14-го пакета санкций против страны-агрессора РФ, который планируют принять весной.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, новый санкционный пакет может содержать ограничительные меры, например в морской отрасли.

"Новый пакет санкций, вероятно, будет содержать широкий перечень ограничительных мер с сильным акцентом на борьбу с уклонением – например в морской отрасли, поскольку Россия продолжает пытаться нарушать потолок цен на экспорт нефти ", - отметил Домбровскис.

Он добавил, что 14 пакет санкций против России должны принять весной.

Вице-президент Европейской комиссии также подчеркнул, что в ЕС ищут возможности, как прекратить обход санкций из-за дочерних компаний западных государств, работающих за пределами Европы.

"Мы будем продолжать оказывать давление на Россию и на тех, кто ее поддерживает на поле боя, где бы они ни были. Мы будем продолжать преследовать приближенных Путина. И мы будем продолжать преследовать тех, кто помогает России обойти санкции или пополнить ее военный арсенал", - подчеркнул он. Домбровскис.

В то же время он признал, что санкции против России могли бы работать более эффективно.

"С точки зрения ЕС, материнские компании ЕС, сохраняющие влияние на бизнес-операции своих зарубежных дочерних компаний, могут нести ответственность за операции, совершаемые этими дочерними компаниями", – подчеркнул Домбровскис.

В 13-й пакет санкций ЕС против РФ вошли китайские компании

23 февраля Европейский Союз одобрил 13-й пакет санкций против России. Ограничительные меры ввели в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, причастных к подрыву суверенитета Украины.

Очередной, 13-й пакет санкций ЕС против РФ включает 10 иностранных компаний, включая четыре из КНР, свидетельствуют данные Официального журнала ЕС.

В частности, списки пополнили базирующаяся в Гонконге компания RG Solutions Limited и три фирмы из материкового Китая - Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd и Yilufa Electronics Ltd.

Также в списки включены TOO Elem Group из Казахстана, Thai IT Hardware Co., Ltd из Таиланда и Yildiz Cip Teknoloji Elektronik Elektrik Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi из Турции.

Кроме того, власти ЕС решили, что ограничения в области импортно-экспортного контроля будут распространяться на Conex Doo Beograd-Stari Grad из Сербии, Euro Asia Cargo (Private) Ltd. из Шри-Ланки и Si2 Microsystems Pvt Ltd из Индии.

В ЕС полагают, что компании этих стран поддерживают российский военно-промышленный комплекс и принимают участие в обходе торговых ограничений. Кроме того, эти структуры косвенно оказывают поддержку ОПК России, торгуя элементами электронного оборудования, необходимыми вооруженным силам и военной промышленности.

Источник фото: ua.depositphotos.com