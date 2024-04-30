- Категория
- Новости компаний
- Дата публикации
-
Популярные цвета в интерьере в 2024 году
Ежегодно мир дизайна интерьера задает свои тренды, на которые следует ориентироваться при выборе цветовой гаммы. Нынешний год не стал исключением. Какие-то оттенки в этом году будут неожиданными и смелыми, а какие-то окажутся стильной классикой.
Ниже, с помощью Оливии Буберенко – дизайнера и представителя команды магазина ковров Килимия, перечислим пять лучших тенденций в цветах для интерьера, которые будут актуальны в этом году и не оставят равнодушным ни одного ценителя стиля и красоты.
«Peach Fuzz»
«Это невероятно нежный, теплый, уютный, свежий, даже, я бы сказала, сладкий цвет, который подарит уют любому дому. Можно назвать этот цвет достаточно смелым решением, если его использовать для украшения стен или массивных элементов декора.
Я бы использовала его больше в качестве акцентов – кухонная посуда, минималистичный стул, шторы и прочее. Прекрасно сочетается с природными материалами, такими как дерево, лен, хлопок, ротанг. Также очень гармонично будет сочетаться с живыми домашними растениями насыщенного темно-зеленого цвета» — добавляет дизайнер.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Эвкалиптовый и оливковый
Семейство этих цветов несет в себе чувство покоя и единения с природой. Прекрасно будут сочетаться с «Peach Fuzz» и горчичным, а также с нейтральными тонами, такими как серый, белый, бежевый. Зеленый можно также использовать в качестве акцентов или в качестве основного цвета для смелого дизайна ванной комнаты, например, но с оттенением пастельными цветами, чтобы не перегружать пространство.
Декоративные подушки, ковры, одеяла или даже диван станут прекрасным фокусом комнаты, однако не будут доминировать над другими цветами. Цвет также отлично сочетается с природными материалами.
Серо-коричневая гамма
Универсальные классические оттенки, начиная от цвета «овсяное молоко» и заканчивая графитовым серым. Идеально будут сочетаться с цветами, о которых шла речь выше, или с другими нейтральными тонами, такие как белый или черный. Создают уютную и непринужденную атмосферу. В основном, используются в качестве основных оттенков в дизайне. Прекрасно сочетаются как с природными материалами, так и с акцентами в стиле модерн.
Оттенки черного
Казалось бы, необычный и очень смелый цвет для интерьера. Однако, он может сделать пространство элегантным, изысканным и смелым. Темные оттенки сейчас приобретают даже большую популярность, чем светлые, и даже используются как доминирующие в интерьере. Прекрасно будут подходить совершенно разным стилям – от просторного лофта до успокаивающего прованса. Хорошо сочетается с разнообразными текстурами.
«Оттенки черного могут быть совершенно разнообразными, но советую выбирать более естественные цвета, чтобы максимально гармонично вписать их в интерьер. Так как это очень смелый цвет, стоит сначала «примерить» его к вашему пространству – коврик угольного цвета, черная ваза или темно-графитный диван – расставьте акценты и почувствуйте, готовы ли вы к масштабным перевоплощениям» – советует Оливия.
Нейтральный желтый
Желтые – это всегда о тепле и уюте и одновременно о свежести и изюминке. Если выбрать именно нейтральный желтый, он адаптируется почти под любой интерьер и стиль и станет достаточно универсальным цветом, чтобы выбрать его не только для акцентов, но и в качестве основного для стен или других больших поверхностей.
Также этот цвет способен расширить пространство визуально. Так как этот год – год Деревянного Дракона, то желтый в сочетании с вышеупомянутыми зеленым и оливковым будет очень актуален. Также прекрасно сочетается с сиреневым и фиолетовым, светло-голубым, серым, коричневым, черным и белым.
В этом году популярные цвета для интерьера оказались очень адаптивными и даже в каком-то смысле классическими – выбирая их для своего пространства как основные оттенки или акценты, вы выбираете вечную классику, которая не перестанет быть актуальной. А смелые цвета в виде черного, желтого или персикового придадут стильную изюминку любой комнате.