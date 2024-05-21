24 миллиона убытков на строительстве Подольского моста: генподрядчику сообщили о подозрении

Во время строительства Подольского моста были завышены на 24 млн гривен расходы на аренду техники – о подозрении сообщено руководителю генподрядной организации.

Об этом сообщили Киевская городская прокуратура и Национальная полиция Украины.

Следователями Подольского управления полиции осуществляется досудебное расследование по факту ряда коррупционных преступлений, совершенных при строительстве Подольского мостового перехода.

В Нацполиции отмечают, что нарушитель, находясь в сговоре с другими участниками преступной схемы, внес заведомо ложные сведения в акты выполненных строительных работ, в которых существенно завысил стоимость задействованной в строительстве отдельной строительной техники.

В чем суть дела

Следствие установило, что с 2017 года на основании договора, заключенного с КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева", генподрядчик с привлечением подрядных и субподрядных организаций осуществлял работы по завершению строительства Подольского мостового перехода для его последующего ввода в эксплуатацию.

В июне 2023 года между КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева", генподрядчиком и подрядной организацией подписаны акты приемки выполненных строительных работ в части затрат на эксплуатацию машин и механизмов (компрессоры дизельные, краны на автомобильном ходу, насосы боровые., буровая установка для устройства свай).

Порядок формирования цены на арендованную технику предусмотрен нормами ДСТУ, на основе которого составлялась проектно-сметная документация.

Согласно заключению строительно-технической экспертизы, завышение расходов на аренду указанной техники составляет более 24 млн гривен.

Подольская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах руководителю генподрядной организации, осуществляющей строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Согласно санкции статей ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Более 27 лет строительства: история Подольского моста

История строительства Подольско-Воскресенского путепровода, которая должна соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив, длится уже почти 30 лет. В генеральный план Киева объект был внесен еще в 1986 году, но само строительство стартовало в 1993 году. С тех пор мост строят с перерывами из-за нехватки финансирования, в 2017 году он был готов более чем наполовину. К тому моменту в переправу уже вложили более 5 миллиардов гривен.

По данным прокуратуры, сметная стоимость строительства Подольского моста в результате неоднократного увеличения уже по состоянию на 13 октября 2021 года составила 19,9 миллиарда гривен. 11 октября 2022 года Киевский городской совет решил выделить из городского бюджета дополнительных 183 миллионов гривен на достройку Подольско-Воскресенского моста. Решение вызвало беспокойство у Киевской городской прокуратуры.

Столичный долгострой неоднократно фигурировал в сообщениях правоохранителей о вероятной коррупции, неуплате налогов, хищении средств при строительстве этого объекта и сопутствующих мерах. В частности, в ноябре 2021 года Служба безопасности Украины заявила, что на строительстве моста хотели разворовать 3 миллиарда гривен. А в июне 2023 года на строительстве Подольского моста обнаружили хищение еще 104 миллиона гривен.

Сроки открытия Подольско-Воскресенского моста не раз переносились и в последние годы. В частности, в конце апреля 2021 года Кличко заявлял, что переправу могут открыть уже до конца года. В декабре же было констатировано, что открытие объекта в 2021 году, как это было обещано, уже невозможно и должно произойти в 2022 году.

В октябре прошлого года глава столицы анонсировал открытие Подольского моста для автомобильного движения уже "в ближайшие недели". В конце концов 1 декабря им разрешили проезд только для спецтранспорта, экстренных служб и автобусов, но не для частных авто.

В середине апреля 2024 года Кличко озвучил новый срок запуска Подольского моста для автомобилей – движение автомобильного транспорта по этому мосту планируют полностью запустить в сентябре.