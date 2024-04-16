Кличко озвучил сроки запуска Подольского моста для автомобилей (ФОТО)

Движение автомобильного транспорта по Подольско-Воскресенскому мосту в Киеве планируют полностью запустить в сентябре. Об этом в ходе инспекции на строительстве заявил мэр столицы Виталий Кличко.

“Выезд с Подольско-Воскресенского моста на Троещину очень важен. Сейчас ведутся работы по обустройству тоннеля, который будет проходить под железной дорогой для выезда на улицу Оноре де Бальзака. Подрядчики обещают сдать объект в сентябре”, – рассказал столичный голова, подчеркнув, что для открытия движения автотранспорта к этому времени "делается все".

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Кличко также проверил, как проходят работы по реконструкции транспортной развязки на Оболони – на пересечении улиц Полярной и Богатырской.

"Там уже обустраивают асфальтобетонное покрытие на новом путепроводе. И в мае планируем открыть проезд по этому путепроводу, а все работы на объекте и около него – закончить к осени”, – сообщил мэр Киева.

Напомним, что новую развязку на пересечении улиц Богатырской и Полярной в Киеве начали строить летом прошлого года. Ожидается, что ввод ее в эксплуатацию позволит существенно разгрузить трафик на Оболони.

Более 27 лет строительства: история Подольского моста

История строительства Подольско-Воскресенского путепровода, который должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив, длится уже почти 30 лет. В генеральный план Киева объект был внесен еще в 1986 году, но само строительство стартовало в 1993 году. С тех пор мост строят с перерывами из-за нехватки финансирования, в 2017 году он был готов более чем наполовину. К тому моменту в переправу уже вложили более 5 миллиардов гривен.

По данным прокуратуры, сметная стоимость строительства Подольского моста в результате неоднократного увеличения уже по состоянию на 13 октября 2021 составила 19,9 миллиарда гривен. 11 октября 2022 года Киевский городской совет решил выделить из горбюджета дополнительных 183 миллионов гривен на достройку Подольско-Воскресенского моста. Решение вызвало беспокойство у Киевской городской прокуратуры.

Столичный долгострой неоднократно фигурировал в сообщениях правоохранителей о вероятной коррупции, неуплате налогов, хищении средств при строительстве этого объекта и сопутствующих работах. В частности, в ноябре 2021 года Служба безопасности Украины заявила, что на строительстве моста хотели разворовать 3 миллиарда гривен. А в июне 2023 года на строительстве Подольского моста обнаружили хищение еще 104 миллиона гривен.

Сроки открытия Подольско-Воскресенского моста не раз переносились и в последние годы. В частности, в конце апреля 2021 года Кличко заявлял, что переправу могут открыть уже до конца года. В декабре же было констатировано, что открытие объекта в 2021 году, как это было обещано, уже невозможно и должно произойти в 2022 году.

В октябре прошлого года мэр Киева анонсировал открытие Подольского моста для автомобильного движения уже "в ближайшие недели". В итоге лишь 1 декабря по нему разрешили проезд для спецтранспорта, экстренных служб и автобусов, но не для частных авто.