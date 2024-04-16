Кличко озвучив термін запуску Подільського мосту для автівок (ФОТО)

Рух автомобільного транспорту Подільсько-Воскресенським мостом у Києві планують повністю запустити у вересні. Про це під час інспекції на будівництві заявив мер столиці Віталій Кличко.

“Виїзд з Подільсько-Воскресенського мосту на Троєщину вкрай важливий. Зараз тривають роботи з облаштування тунелю, який буде проходити під залізницею для виїзду на вулицю Оноре де Бальзака. Підрядники обіцяють здати об’єкт у вересні”, – розповів столичний голова, підкресливши, що для відкриття руху автотранспорту у вересні "робиться все".

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Кличко також перевірив, як тривають роботи з реконструкції транспортної розвʼязки на Оболоні – на перетині вулиць Полярної та Богатирської.

“Там уже облаштовують асфальтобетонне покриття на новому шляхопроводі. І в травні плануємо відкрити проїзд цим шляхопроводом. А всі роботи на обʼєкті та біля нього – закінчити до осені”, – повідомив мер Києва.

Нагадаємо, що нову розв’язку на перетині вулиць Богатирська та Полярна в Києві почали будувати влітку минулого року. Очікується, що введення її в експлуатацію дозволить суттєво розвантажити трафік на Оболоні.

Понад 27 років будівництва: історія Подільського мосту

Історія будівництва Подільсько-Воскресенського шляхопроводу, що має з’єднати Поділ з лівобережними районами Воскресенка і Райдужний масив, триває вже майже 30 років. У генеральний план Києва об'єкт було внесено ще у 1986 році, але саме будівництво стартувало у 1993-му. Відтоді міст будують із перервами через брак фінансування, у 2017 році він був готовий більш ніж наполовину. На той момент у переправу вже вклали понад 5 мільярдів гривень.

За даними прокуратури, кошторисна вартість будівництва Подільського мосту внаслідок неодноразового збільшення вже станом на 13 жовтня 2021 року становила 19,9 мільярда гривень. 11 жовтня 2022 року Київська міська рада вирішила виділити з міського бюджету додаткових 183 мільйонів гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту. Рішення викликало занепокоєння у Київської міської прокуратури.

Столичний довгобуд неодноразово фігурував у повідомленнях правоохоронців про ймовірну корупцію, несплату податків, розкрадання коштів при будівництві цього об'єкту та супутніх заходах. Зокрема, в листопаді 2021 року Служба безпеки України заявила, що на будівництві мосту хотіли розікрасти 3 мільярди гривень. А в червні 2023 року на будівництві Подільського мосту виявили розкрадання ще 104 мільйонів гривень.

Терміни відкриття Подільсько-Воскресенського мосту неодноразово переносилися й в останні роки. Зокрема, наприкінці квітня 2021-го, Кличко заявляв, що переправу можуть відкрити вже до кінця року. В грудні ж було констатовано, що відкриття об'єкту в 2021 році, як це було обіцяно, вже неможливе і має статися в 2022 році.

Торік у жовтні міський голова столиці анонсував відкриття Подільського мосту для автомобільного руху вже "найближчими тижнями". Зрештою 1 грудня ним дозволили проїзд лише для спецтранспорту, екстрених служб та автобусів, але не для приватних авто.