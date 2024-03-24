Кличко повідомив, коли відкриють рух новим шляхопроводом на Оболоні в Києві (ВІДЕО)

Будівництво шляхопроводу на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Києві планують завершити у вересні, а в травні відкриють рух для транспорту.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, роботи з будівництва шляхопроводу тривають цілодобово та без вихідних.

"Роботи йдуть, вже покладені бетонні плити, буде встановлюватися огорожа. Протягом місяця ми вже плануємо запустити рух по вулиці Полярній, а до серпня - здати в експлуатацію цей вкрай важливий об'єкт", - додав Кличко.

Зауважимо, нову розв’язку на перетині вулиць Богатирська та Полярна в Києві почали будувати влітку минулого року. Очікується, що введення її в експлуатацію дозволить суттєво розвантажити трафік на Оболоні.

Покращення транспортної інфраструктури у Києві

5 грудня у Києві відкрили третю з побудованих містом ділянок Великої Кільцевої дороги від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту.

Загальна протяжність трьох нових ділянок – 3 км. Почали їх будувати з 2016 року.

Будівництво трьох нових ділянок Великої Кільцевої дороги, яке місто завершило, є дуже важливим, бо таким чином дорогу підводять до майбутнього тунелю під річкою Дніпро, який сполучатиме лівий і правий береги і виходитиме на Троєщину.

20 грудня у Києві відкрили рух оновленим Дегтярівським шляхопроводом для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями.

А 1 грудня у Києві відкрили проїзд недобудованим Подільсько-Воскресенським мостом, який з’єднує Поділ та Русанівські Сади, для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусів.