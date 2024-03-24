Кличко сообщил, когда откроют движение по новому путепроводу на Оболони в Киеве (ВИДЕО)

Строительство путепровода на пересечении улиц Богатырской и Полярной в Киеве планируется завершить в сентябре, а в мае откроют движение для транспорта.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, работы по строительству путепровода продолжаются круглосуточно и без выходных.

"Работы идут, уже положены бетонные плиты, будет устанавливаться изгородь. В течение месяца мы уже планируем запустить движение по улице Полярной, а к августу – сдать в эксплуатацию этот крайне важный объект", – добавил Кличко.

Отметим, новую развязку на пересечении улиц Богатырской и Полярной в Киеве начали строить летом прошлого года. Ожидается, что ввод ее в эксплуатацию позволит существенно разгрузить трафик на Оболони.

Улучшение транспортной инфраструктуры в Киеве

5 декабря в Киеве открыли третий из построенных городом участков Большой Окружной дороги от улицы Богатырской до Оболонского проспекта.

Общая протяженность трех новых участков – 3 км. Начали их строить с 2016 года.

Строительство трех новых участков Большой Кольцевой дороги, которое город завершил, очень важно, потому что таким образом дорогу подводят к будущему тоннелю под рекой Днепр, который будет соединять левый и правый берега и будет выходить на Троещину.

20 декабря в Киеве открыли движение по обновленному Дегтяревскому путепроводу для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям.

А 1 декабря в Киеве открыли проезд недостроенным Подольско-Воскресенским мостом, соединяющим Подол и Русановские Сады, для спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусов.