В Киеве на Оболони открыли движение по новому путепроводу (ФОТО)

20 мая в Киеве открыли движение по новому путепроводу на Оболони — проезд по улице Полярной эстакады через Богатырскую.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он напомнил, что работа на этом важном инфраструктурном объекте началась в июне 2023 года.

Длина путепровода составляет 125 метров.

По словам Кличко, строители в сжатые сроки установили опоры путепровода и смонтировали 72 балка пролетных строений.

Кроме того, обустроили подземный пешеходный переход и установили современное освещение. Также, как и на всех новых объектах, здесь обустраивают велодорожки.

"Полностью завершить работы на объекте - открыть движение со съездами по путепроводу - планируем к осени этого года. А также отремонтировать подходы к развязке, - участки дороги, в том числе на Богатырской. Установить пандусы подземного перехода", - отметил Кличко .

По его словам, также установят на объекте и новые остановки общественного транспорта, монтаж контактной сети троллейбуса и благоустройство территории.

Улучшение транспортной инфраструктуры в Киеве

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, движение автомобильного транспорта по Подольско-Воскресенскому мосту в Киеве планируют полностью запустить в сентябре.

5 декабря в Киеве открыли третий из построенных городом участков Большой Окружной дороги от улицы Богатырской до Оболонского проспекта.

Общая протяженность трех новых участков – 3 км. Начали их строить с 2016 года.

Строительство трех новых участков Большой Кольцевой дороги, которое город завершил, очень важно, потому что таким образом дорогу подводят к будущему тоннелю под рекой Днепр, который будет соединять левый и правый берега и будет выходить на Троещину.

Кроме того, 20 декабря в Киеве открыли движение по обновленному Дегтяревскому путепроводу для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям.

А 1 декабря в Киеве открыли проезд недостроенным Подольско-Воскресенским мостом, соединяющим Подол и Русановские Сады, для спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусов.