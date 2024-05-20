У Києві на Оболоні відкрили рух новим шляхопроводом (ФОТО)

20 травня у Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні — проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він нагадав, що роботи на цьому важливому інфраструктурному обʼєкті розпочалися в червні 2023 року.

Довжина шляхопроводу становить 125 метрів.

За словами Кличко, будівельники в стислі терміни встановили опори шляхопроводу та змонтували 72 балки прогонових будов.

Крім того, облаштували підземний пішохідний перехід та встановили сучасне освітлення. Також, як і на всіх нових об’єктах, тут облаштовують велодоріжки.

"Повністю завершити роботи на об’єкті — відкрити рух зі зʼїздами зі шляхопроводу — плануємо до осені цього року. А також відремонтувати підходи до розв’язки, — ділянки дороги, в тому числі на Богатирській. Встановити пандуси підземного переходу", - зауважив Кличко.

За його словами, також встановлять на обʼєкті й нові зупинки громадського транспорту, здійснять монтаж контактної мережі тролейбуса та благоустрій території.

Покращення транспортної інфраструктури у Києві

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, рух автомобільного транспорту Подільсько-Воскресенським мостом у Києві планують повністю запустити у вересні.

5 грудня у Києві відкрили третю з побудованих містом ділянок Великої Кільцевої дороги від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту.

Загальна протяжність трьох нових ділянок – 3 км. Почали їх будувати з 2016 року.

Будівництво трьох нових ділянок Великої Кільцевої дороги, яке місто завершило, є дуже важливим, бо таким чином дорогу підводять до майбутнього тунелю під річкою Дніпро, який сполучатиме лівий і правий береги і виходитиме на Троєщину.

Крім того, 20 грудня у Києві відкрили рух оновленим Дегтярівським шляхопроводом для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями.

А 1 грудня у Києві відкрили проїзд недобудованим Подільсько-Воскресенським мостом, який з’єднує Поділ та Русанівські Сади, для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусів.