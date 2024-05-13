"Київський метрополітен" оголосив тендер на продовження будівництва метро на Виноградар

КП "Київський метрополітен" оголошує тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що за результатами проведеної державної експертизи та на підставі отриманого позитивного експертного звіту, очікувана вартість закупівлі становить 13 956 843 711,13 грн.

Прийом пропозицій триватиме до 28 травня 2024 року.

Як зазначають у "Київському метрополітені", будівництво метро на Виноградар – важливий міський проєкт, реалізація якого забезпечить житловий масив Виноградар і мешканців Подільського району надійним швидкісним пасажирським транспортом.

Наразі на об’єкті будівництва метро на Виноградар побудовано правий перегінний тунель протяжністю майже 1 250 метрів від станції "Мостицька" до станції "Сирець".

Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла.

Також частково влаштовані огороджувальні конструкції методом "стіна в ґрунті", монолітне та залізобетонне кріплення котловану металоконструкціями – з розробкою та вивезенням ґрунту; споруджені основні конструкції суміщеної тягової підстанції; частково збудовані двоярусні тунелі та інше.

Проблеми з будівництвом гілки метро на Виноградар

У грудні 2023 року через зрив зазначених термінів "Київський метрополітен" розірвав договір з підрядником ("Київметробуд") на будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар.

За умовами договору, у замовника було право відмовитися від угоди та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що виконати їх в строк договору неможливо.

Враховуючи це, Київський метрополітен відмовився від зобов’язань у частині виконання будівельних робіт за договором, про що і повідомив підрядника.

У листопаді 2018 року Київський метрополітен і "Київметробуд" уклали договір, а закінчився він 11 грудня 2023 року.

Метрополітен встиг заплатити 4 мільярди гривень (включно з ПДВ). Після закінчення всіх судових справ частина авансу має повернутися на бюджетний рахунок столичного метрополітену.

Вже 139 млн гривень на користь бюджету Києва суд стягнув з підрядника, який замість того, щоб будувати метро на житловий масив Виноградар у столиці, поклав отримані гроші на депозит.

Трохи більше року потому, в грудні 2019 року, акціонери "Київметробуду" вирішили достроково змінити наглядову раду компанії. Після цього у січні 2020 року новий голова наглядової ради було оголосив, що терміни завершення будівельних робіт переносяться ще на один рік. Тоді ж Печерський районний суд Києва наклав арешт на рахунки "Київметробуду" та його підрозділів: виявилося, що правоохоронці розслідують справу про ймовірне шахрайське заволодіння бюджетними грошима посадовими особами компанії.

У лютому 2020 року в справі про цю схему у підрозділах "Київметробуду" та відділеннях державного Укргазбанку пройшли обшуки. Зокрема, заявлялося про безпідставне розміщення на депозитних рахунках 1,7 млрд грн, виділених на будівництво метро на Виноградар.

При цьому мер Києва Віталій Кличко і в грудні 2020 року продовжував запевняти, що дві нові станції на "зеленій" лінії метро відкриють до кінця 2021 року, і навіть у червні 2021 року обіцяв вчасне відкриття хоча б однієї зі станцій нової ділянки. Однак наприкінці жовтня того ж року Кличко повідомив, що Господарський суд Києва дозволив "Київметробуду" продовжити будівництво метро на Виноградар до кінця 2022 року. Втім, про його завершення досі не йдеться.

В грудні 2022 року поліція повідомила, що веде розслідування щодо розкрадання 530 млн грн на будівництві метро на Виноградар.