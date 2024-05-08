У КМДА розповіли про труднощі ремонту метро на "синій" гілці: вода б'є фонтанами

Роботи з ремонту аварійної ділянки метро між станціями "Либідська" і "Деміївська" в Києві проходять у надзвичайно складних умовах.

Про це розповів голова Департаменту транспорту й інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, передає Liga.net.

"Тому, що коли здійснюється свердління отворів для ін'єктування цементними хімічними розчинами для стабілізації цих ґрунтів, там просто б'є фонтанами вода. Це надзвичайно важко – роботи виконувати зараз", – цитує Кандибора київський активіст Сергій Пасюта.

Разом з тим, як заявляє голова Департаменту транспорту й інфраструктури, замовник і підрядна організація роблять усе, щоб до кінця літа відновити рух між "Деміївською" і "Либідською" по перегінному тунелю.

Наразі, за словами Кандибора, будівельники вже добралися до тунелю, відкрили його верхню частину, через яку забирають від колії демонтоване сміття.

Також тривають роботи з буріння додаткових паль, які мають допомогти стабілізувати переміщення розущільнених перезволожених ґрунтів.

Щодо експертиз, то вони не зупинялися. Експерти проводять певний хімічний і візуальний аналіз.

"Фахівці на замовлення правоохоронних органів туди постійно приходять, і самі правоохоронці спостерігають за всіма видами робіт і проводять собі якісь свої дослідження. Також і на замовлення метрополітену приходили експерти, які робили свої висновки", – розповів чиновник.

Також він розповів, що аварійну частину тунелю мають повністю замінити. Нова 27-метрова ділянка буде монолітною та прямокутною в перерізі, а не круглою, як нинішня. На новій ділянці планується влаштувати вібропоглинальне кріплення рейок, щоб зменшити ймовірність повторної аварії.

Київ закрив найновішу ділянку метро

Нагадаємо, що 8 грудня 2023 року влада Києва оголосила, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила у зв'язку з необхідністю термінового ремонту закрити ділянку метро від "Либідської" до "Теремків" на шість місяців.

Таким чином, незадіяними у перевезеннях залишилися шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки".

Як повідомила міська влада, вода тисне на стінки тунелю, через що він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду, а коли тунелем йде потяг, цей процес прискорюється ще більше. Тому для "уникнення в подальшому позаштатної ситуації" під час інтенсивного руху поїздів частину синьої гілки закрили.

Втім, вже з 13 грудня рух ділянкою було відновлено в човниковому режимі відокремлено від решти метрополітену.

24 січня було отримано перші висновки від фахівців Науково-дослідної судово-експертної установи, які вказують, що основною причиною деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" у Києві є низька якість проєктування та будівельних робіт цього відрізку.

Як повідомляють в КМДА, роботи на будівельному майданчику проходять 24/7. Фахівці докладають максимум зусиль, аби відновити рух поїздів "синьою" лінією метро до кінця літа 2024 року.

Зауважимо, натомість Максим Шкіль, власник групи компаній "Автострада", яка виконує підготовчі роботи, заявив, що відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями столичного метрополітену "Либідська" і "Деміївська" планується на осінь.