Ремонт "синьої" гілки метро у Києві: розпочато демонтаж тунелю між станціями "Деміївська" – "Либідська" (ФОТО)

На будівельному майданчику між станціями метро "Деміївська" – "Либідська" фахівці розпочали демонтаж залізобетонних тюбінгів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що наразі, для прискорення виконання робіт, спеціалісти провели часткове розкриття тунелю, а саме влаштували технологічний отвір для транспортування назовні демонтованого колійного бетону і подання необхідних матеріалів.

Як наголошують в КМДА, відновлювальні роботи на будівельному майданчику проходять у цілодобовому режимі. Зокрема наразі здійснюють розробку котловану з кріпленням третього ярусу, очищення залізобетонних поверхонь та видалення демонтованого бетону.

Крім того, проводять хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву, підготовку поверхні тунелю для додаткового підсилення.

"За попередніми висновками Науково-дослідної судово-експертної установи причинами виникнення загрози аварійної ситуації є неякісні проєктні рішення та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт зі спорудження конструкції тунелю в межах аварійної ділянки. Нині дослідження триває", - підкреслюють в КМДА.

Там додають, що остаточні висновки будуть після повного розкриття тунелю та проведення додаткових обстежень.

Фото: пресслужба КМДА Фото: пресслужба КМДА Фото: пресслужба КМДА Фото: пресслужба КМДА

Як повідомляють в КМДА, роботи на будівельному майданчику проходять 24/7. Фахівці докладають максимум зусиль, аби відновити рух поїздів "синьою" лінією метро до кінця літа 2024 року.

Зауважимо, натомість Максим Шкіль, власник групи компаній "Автострада", яка виконує підготовчі роботи, заявив, що відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями столичного метрополітену "Либідська" і "Деміївська" планується на осінь.

Київ закрив найновішу ділянку метро

Нагадаємо, що 8 грудня влада Києва оголосила, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила у зв'язку з необхідністю термінового ремонту закрити ділянку метро від "Либідської" до "Теремків" на шість місяців.

Таким чином, незадіяними у перевезеннях щалишилися шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки".

Як повідомила міська влада, вода тисне на стінки тунелю, через що він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду, а коли тунелем йде потяг, цей процес прискорюється ще більше. Тому для "уникнення в подальшому позаштатної ситуації" під час інтенсивного руху поїздів частину синьої гілки закрили.

Втім, вже з 13 грудня рух ділянкою було відновлено в човниковому режимі відокремлено від решти метрополітену.

24 січня було отримано перші висновки від фахівців Науково-дослідної судово-експертної установи, які вказують, що основною причиною деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" у Києві є низька якість проектування та будівельних робіт цього відрізку.