Ремонт "синей" ветки метро в Киеве: начат демонтаж тоннеля между станциями "Демеевская" - "Лыбидская" (ФОТО)

На строительной площадке между станциями метро "Демеевская" - "Лыбидская" специалисты приступили к демонтажу железобетонных тюбингов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что для ускорения выполнения работ специалисты провели частичное раскрытие тоннеля, а именно устроили технологическое отверстие для транспортировки наружу демонтированного путевого бетона и представления необходимых материалов.

Как отмечают в КГГА, восстановительные работы на строительной площадке проходят в круглосуточном режиме. В частности, сейчас осуществляют разработку котлована с креплением третьего яруса, очистку железобетонных поверхностей и удаление демонтированного бетона.

Кроме того, производят химическое закрепление грунтов затуннельного массива, подготовку поверхности тоннеля для дополнительного усиления.

"По предварительным выводам Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения, причинами возникновения угрозы аварийной ситуации являются некачественные проектные решения и некачественное выполнение строительно-монтажных работ по сооружению конструкции тоннеля в пределах аварийного участка. В настоящее время исследование продолжается", - подчеркивают в КГГА.

Там добавляют, что окончательные выводы после полного раскрытия тоннеля и проведения дополнительных обследований.

Как сообщают в КГГА, работы на строительной площадке проходят 24/7. Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы возобновить движение поездов по "синей" линии метро до конца лета 2024 года.

Заметим, Максим Шкиль, владелец группы компаний "Автострада", которая выполняет подготовительные работы, заявил, что возобновление эксплуатации перегонного тоннеля между станциями столичного метрополитена "Лыбидская" и "Демеевская" планируется на осень .

Киев закрыл новейший участок метро

Напомним, что 8 декабря власти Киева объявили, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила в связи с необходимостью срочного ремонта закрыть участок метро от "Лыбидской" до "Теремков" на шесть месяцев.

Таким образом, незадействованными в перевозках остались шесть станций - "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки".

Как сообщили городские власти, вода давит на стенки тоннеля, из-за чего он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду, а когда по туннелю идет поезд, этот процесс ускоряется еще больше. Поэтому во избежание в дальнейшем внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов часть синей ветки закрыли.

Впрочем, уже с 13 декабря движение по участку было возобновлено в челночном режиме обособленно от остального метрополитена.

24 января были получены первые выводы от специалистов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения, указывающих, что основной причиной деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве низкое качество проектирования и строительных работ этого отрезка.